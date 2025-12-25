Cirurgia de Bolsonaro é finalizada sem intercorrências após mais de 3 horas

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por cirurgia nesta quinta-feira (25), procedimento que teve início por volta das 9h e foi finalizado pouco antes das 13h. O comunicado sobre o fim da cirurgia, realizada no hospital DF Star, em Brasília, foi feito por Michelle Bolsonaro.

Ao todo, foram 3h e meia de cirurgia, sem intercorrências, conforme informações do jornal O Globo. A equipe médica de Bolsonaro foi a responsável por confirmar detalhes do procedimento.

"Com sucesso e sem intercorrências", celebrou Michelle nas redes sociais. A cirurgia ocorreu um dia após autorização do ministro Alexandre de Moraes para a saída de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para internação.

O procedimento cirúrgico tinha como objetivo a correção de duas hérnias inguinais e foi realizado para evitar agravamento do quadro. Por conta disso, ele precisou deixar a carceragem na PF pela primeira vez desde o dia 22 de novembro, data em que foi preso.

Agora, a expectativa é de que ele permaneça internado na unidade de saúde por cerca de cinco dias.

O que é uma hérnia inguinal?

A hérnia inguinal se forma quando parte do intestino se projeta por um ponto fraco na parede muscular da virilha, sendo capaz de formar inchaço e causar desconforto.

O problema pode ser congênito, quando é o caso desde o nascimento, ou adquirido por conta do enfraquecimento muscular ou obesidade, por exemplo.