Médicos confirmam cirurgia de Bolsonaro e estimam duração de até quatro horas

A equipe médica responsável pela cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou que o político está apto a se submeter ao procedimento, previsto para esta quinta-feira (25). A estimativa é de que a intervenção dure até quatro horas.

As informações foram repassadas ao O Globo pelo cardiologista Brasil Ramos Caiado.

O ex-presidente está internado em uma unidade de saúde da Capital Federal desde a manhã desta quarta-feira (24), onde trata uma hérnia inguinal bilateral.

Ele é acompanhado pela esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Também nesta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que os filhos do político visitem o pai no hospital.

Visita da família

Além do acesso restrito, todos os visitantes devem cumprir uma série de regras impostas pelo magistrado, incluindo a proibição do uso de celulares e outros equipamentos eletrônicos, exceto aparelhos médicos.

O entorno do hospital e o acesso ao quarto do ex-presidente são monitorados de forma ininterrupta pela Polícia Federal (PF). Dois agentes também permanecem de prontidão na porta do quarto.