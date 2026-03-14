Bolsonaro tem piora na função renal e segue internado em UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma piora na função renal, de acordo com o último boletim médico do Hospital DF Star divulgado na manhã deste sábado (14).

Bolsonaro "apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios", conforme o texto divulgado no final da manhã. O ex-presidente segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital sem previsão de alta.

Segundo o portal Uol, o tratamento com antibióticos e a hidratação por via endovenosa continua. Bolsonaro ainda é submetido regularmente à fisioterapia respiratória e motora, além de cuidados para evitar uma trombose venosa.

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Bolsonaro é internado após crise de refluxo e pneumonia

O ex-presidente passou mal na Papudinha, em Brasília, onde está preso, nesta sexta-feira (13). Ele foi conduzido ao DF Star com quadro de vômitos e dificuldade para respirar.

Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia bilateral aguda. De acordo com as informações médicas, o líquido do estômago, em virtude das crises de refluxo, chegou aos pulmões, o que é prejudicial e desencadeou o quadro bacteriano.

Aliados chegaram a pedir que o ex-presidente fosse conduzido para prisão domiciliar, como a deputada federal Bia Kicis (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho de Bolsonaro e pré-candidato à Presidência.