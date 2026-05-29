'Deixamos as divergências de lado', diz Alcides Fernandes ao justificar apoio a Ciro para o Governo

O pré-candidato ao Senador Federal, Pastor Alcides Fernandes (PL), declarou que seu grupo político decidiu deixar "as divergências de lado" e, com isso, passa a apostar no nome de Ciro Gomes (PSDB) na disputa eleitoral ao Governo do Ceará.

A afirmação ocorreu durante entrevista à live do PontoPoder nessa quinta-feira (28).

Conforme o deputado estadual, o contexto em que se encontram as forças da oposição hoje unem ambas as siglas, que passam a defender bandeiras similares, como a questão da segurança pública vivenciada no estado.

Eu já vi pessoas até ressuscitando vídeos antigos das nossas divergências. Do campo da gente contra ele, ele contra a gente. Mas nós deixamos todas as divergências de lado, porque o que nos converge hoje, o que nos une, é o mesmo pensamento. É libertar o estado do Ceará. Alcides Fernandes Deputado estadual

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Durante o mês de maio, o deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, oficializou seu apoio ao tucano. Na live, Alcides reforçou os argumentos utilizados pelo filho, analisando que Ciro "já [se] provou como governador" e "já tem a técnica de como transformar o nosso estado".

O Partido Liberal (PL) esteve presente durante o lançamento da pré-candidatura do tucano. No evento, a legenda apontou a indicação de Alcides ao Senado e, posteriormente, confirmou que estará coligado à sigla de Ciro, participando da formação da chapa majoritária.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.