Quaest Ceará: 46% veem violência como o maior problema do Estado; 21% apontam saúde
A primeira pesquisa Quaest sobre as eleições do Ceará foi divulgada nesta quinta-feira (30).
Para 46% dos eleitores cearenses, a violência é o maior problema do Estado. Em sequência, vem a saúde, representando 21% dos votantes. O cenário foi revelado na primeira rodada da pesquisa Quaest sobre as eleições no Ceará, divulgada nessa quinta-feira (30).
Desemprego, pobreza/desigualdade, corrupção, infraestrutura, economia, educação e enchentes foram outros problemas apontados no levantamento. Confira, abaixo, os números da pesquisa.
Qual é o maior problema do estado?
- Violência: 46%
- Saúde: 21%
- Desemprego: 6%
- Pobreza/Desigualdade: 4%
- Corrupção: 3%
- Infraestrutura: 3%
- Economia: 2%
- Educação: 2%
- Enchentes: 1%
- Outros: 3%
- NS/NR: 9%
O levantamento simulou, ainda, os cenários da disputa ao Governo do Ceará e ao Senado, além da aprovação e rejeição do atual governador, Elmano de Freitas (PT). A influência do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas disputas majoritárias do Estado foi outro assunto avaliado pela Quaest.
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Problemas por posicionamento político
A pesquisa Quaest também estratificou as disfunções do Ceará por posicionamento político dos eleitores. Violência e saúde seguiram liderando em todos os grupos, mas em pesos diferentes.
Entre os bolsonaristas e a esquerda não lulista, a violência registrou o maior percentual de preocupação em relação aos outros temas, com 65% e 59%, respectivamente. Veja a opinião do eleitorado dividido por segmento político:
Lulista
- Violência: 42%
- Saúde: 26%
- Desemprego: 6%
- Pobreza/Desigualdade: 4%
- Corrupção: 1%
- Infraestrutura: 3%
- Economia: 1%
- Educação: 1%
- Enchentes: 1%
- Outros: 3%
- NS/NR: 12%
Esquerda não Lulista
- Violência: 59%
- Saúde: 22%
- Desemprego: 4%
- Pobreza/Desigualdade: 4%
- Corrupção: não pontuou
- Infraestrutura: 1%
- Economia: 1%
- Educação: 1%
- Enchentes: 1%
- Outros: 3%
- NS/NR: 4%
Independente
- Violência: 44%
- Saúde: 16%
- Desemprego: 8%
- Pobreza/Desigualdade: 4%
- Corrupção: 5%
- Infraestrutura: 4%
- Economia: 2%
- Educação: 3%
- Enchentes: 1%
- Outros: 4%
- NS/NR: 9%
Direita não Bolsonarista
- Violência: 54%
- Saúde: 17%
- Desemprego: 3%
- Pobreza/Desigualdade: 1%
- Corrupção: 4%
- Infraestrutura: 2%
- Economia: 3%
- Educação: 2%
- Enchentes: não pontuou
- Outros: 4%
- NS/NR: 10%
Bolsonarista
- Violência: 65%
- Saúde: 16%
- Desemprego: 4%
- Pobreza/Desigualdade: 3%
- Corrupção: 4%
- Infraestrutura: não pontuou
- Economia: 4%
- Educação: 3%
- Enchentes: não pontuou
- Outros: não pontuou
- NS/NR: 1%
1ª Quaest Ceará
O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril, em visitas domiciliares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o nível de confiança das estimativas é de 95 %. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026.
A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.