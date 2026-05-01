Quaest Ceará: 46% veem violência como o maior problema do Estado; 21% apontam saúde

Para 46% dos eleitores cearenses, a violência é o maior problema do Estado. Em sequência, vem a saúde, representando 21% dos votantes. O cenário foi revelado na primeira rodada da pesquisa Quaest sobre as eleições no Ceará, divulgada nessa quinta-feira (30).

Desemprego, pobreza/desigualdade, corrupção, infraestrutura, economia, educação e enchentes foram outros problemas apontados no levantamento. Confira, abaixo, os números da pesquisa.

Qual é o maior problema do estado?

Violência: 46%

Saúde: 21%

Desemprego: 6%

Pobreza/Desigualdade: 4%

Corrupção: 3%

Infraestrutura: 3%

Economia: 2%

Educação: 2%

Enchentes: 1%

Outros: 3%

NS/NR: 9%

O levantamento simulou, ainda, os cenários da disputa ao Governo do Ceará e ao Senado, além da aprovação e rejeição do atual governador, Elmano de Freitas (PT). A influência do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas disputas majoritárias do Estado foi outro assunto avaliado pela Quaest.

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Problemas por posicionamento político

A pesquisa Quaest também estratificou as disfunções do Ceará por posicionamento político dos eleitores. Violência e saúde seguiram liderando em todos os grupos, mas em pesos diferentes.

Entre os bolsonaristas e a esquerda não lulista, a violência registrou o maior percentual de preocupação em relação aos outros temas, com 65% e 59%, respectivamente. Veja a opinião do eleitorado dividido por segmento político:

Lulista

Violência: 42%

Saúde: 26%

Desemprego: 6%

Pobreza/Desigualdade: 4%

Corrupção: 1%

Infraestrutura: 3%

Economia: 1%

Educação: 1%

Enchentes: 1%

Outros: 3%

NS/NR: 12%

Esquerda não Lulista

Violência: 59%

Saúde: 22%

Desemprego: 4%

Pobreza/Desigualdade: 4%

Corrupção: não pontuou

Infraestrutura: 1%

Economia: 1%

Educação: 1%

Enchentes: 1%

Outros: 3%

NS/NR: 4%

Independente

Violência: 44%

Saúde: 16%

Desemprego: 8%

Pobreza/Desigualdade: 4%

Corrupção: 5%

Infraestrutura: 4%

Economia: 2%

Educação: 3%

Enchentes: 1%

Outros: 4%

NS/NR: 9%

Direita não Bolsonarista

Violência: 54%

Saúde: 17%

Desemprego: 3%

Pobreza/Desigualdade: 1%

Corrupção: 4%

Infraestrutura: 2%

Economia: 3%

Educação: 2%

Enchentes: não pontuou

Outros: 4%

NS/NR: 10%

Bolsonarista

Violência: 65%

Saúde: 16%

Desemprego: 4%

Pobreza/Desigualdade: 3%

Corrupção: 4%

Infraestrutura: não pontuou

Economia: 4%

Educação: 3%

Enchentes: não pontuou

Outros: não pontuou

NS/NR: 1%

1ª Quaest Ceará

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril, em visitas domiciliares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o nível de confiança das estimativas é de 95 %. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.