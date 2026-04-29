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Com disputa interna no PL, Roberto Cláudio defende que partido fique com apenas uma vaga ao Senado

A declaração foi dada à live PontoPoder nesta quarta-feira (29), em mais uma rodada de entrevistas com pré-candidatos ao Senado.

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder

Roberto Cláudio, presidente do União Brasil em Fortaleza, defendeu a indicação de apenas um nome do PL para a disputa ao Senado, alinhado à estratégia da frente de oposição cearense. Nessa perspectiva, complementou o dirigente, a lógica é que a Federação União Progressista lance a segunda candidatura do grupo à Casa Alta.

A declaração foi dada à live PontoPoder nesta quarta-feira (29), em mais uma rodada de entrevistas com pré-candidatos ao Senado. Segundo Roberto, as indicações devem respeitar um “equilíbrio de forças” partidárias no Estado. 

É natural que a Federação União Progressista indique um senador e que o PL indique outro senador. (A federação), inclusive, tem um pré-candidato natural que lidera as pesquisas hoje, que é o presidente Capitão Wagner. Então, por essa razão, a minha opinião pessoal é que haja um equilíbrio de cada partido indicar uma vaga do Senado.
Roberto Cláudio (União Brasil)
Presidente da sigla em Fortaleza e pré-candidato ao Senado.

O nome defendido por ele para a empreitada é o deputado estadual Alcides Fernandes (PL). Seguindo esse planejamento, a pré-candidatura da vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL), então, estaria ameaçada. 

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“Os sinais que a gente recebe de dentro do PL aqui do estado do Ceará – de vereadores, militantes, deputados, inclusive de aliados de outros partidos – são de um entendimento em torno da pré-candidatura ao Senado do deputado Alcides”, disse.

Veja entrevista na íntegra:

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