PL Ceará oficializa apoio a Ciro Gomes e indica Alcides Fernandes ao Senado

O Partido Liberal (PL) no Ceará oficializou o apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ( PSDB) ao Governo do Estado nas eleições deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente estadual da sigla e deputado federal André Fernandes neste sábado (16).

Em nota enviada após evento de lançamento de pré- candidatura de Ciro, André afirmou que o PL estará oficialmente coligado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e participará da construção da chapa majoritária.

O PL também confirmou a indicação de Alcides Fernandes como pré-candidato ao Senado.

“Vamos juntos construir o melhor projeto para salvar o Ceará”, escreveu o deputado federal.

Legenda: Anteriormente, André Fernandes já tinha anunciado que apoiaria Ciro. Foto: Fabiane de Paula.

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Na quinta-feira (14), em vídeo publicado nas redes sociais, André Fernandes já tinha anunciado que apoiaria Ciro nessa pré-candidatura.

Trajetória da pré-candidatura

O nome de Ciro Gomes começou a ser cotado como pré-candidato ao Governo do Ceará em maio do ano passado, quando ele participou do Café da Oposição na Assembleia Legislativa do Ceará.

Na época, durante a coletiva de imprensa, ele defendeu que Roberto Cláudio (União) deveria concorrer ao cargo e propôs uma união da oposição para "salvar o Ceará". Os deputados estaduais que participaram do encontro, no entanto, afirmaram que a possibilidade de pré-candidatura de Ciro foi discutida e admitida por ele.

Também foi naquele momento o primeiro aceno de Ciro ao PL, quando declarou o desejo de votar em Alcides Fernandes (PL), deputado estadual e pai de André Fernandes, presidente do PL Ceará.

Contudo, a mobilização para unir a oposição no Ceará passou por idas e vindas, principalmente na relação entre Ciro e o PL Ceará e no impasse pelo comando da Federação União Progressistas.