Eduardo Girão critica apoio do PL do Ceará a Ciro Gomes: 'Erro histórico'
O senador fez o lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Estado em Quixadá.
O senador Eduardo Girão (Novo), esteve em Quixadá, em seu quarto evento de lançamento de pré-candidatura ao Governo do Estado. Durante seu discurso e em coletiva de imprensa, Girão e aliados voltaram a criticar o apoio do PL Ceará a Ciro Gomes, que também estava em seu lançamento de pré-candidatura no Conjunto Ceará, em Fortaleza.
"Apoiar um candidato de esquerda, como o PL do Ceará está fazendo, é um erro histórico. A população vai entender essa incoerência injustificável... Isso não é direita e nem é direito", disse Girão. Ele destacou ainda que que optar por não concorrer a uma reeleição ao Senado também se deve a uma promessa feita à população.
"Tivemos a oligarquia dos Ferreira Gomes que dominaram e tão querendo voltar a dominar... O Ciro Gomes esculhambava de manhã, de tarde e de noite o Bolsonaro", disse Eduardo Girão.
'EU NÃO ANGULO'
Quem também esteve no evento realizado em Quixadá na manhã deste sábado (16) foi General Guilherme Theophilo, pré-candidato ao Senado Federal, pelo Ceará.
Veja também
O discurso de Theophilo seguiu o tom de críticas em referência aos aliados de Ciro Gomes: "Hoje está acontecendo um outro lançamento de uma pessoa que está abraçada com a direita, mas nunca foi de direita. E tem pessoas de partidos que se dizem de direita abraçando essa candidatura".
"Eu não engulo isso de forma alguma. Temos que ser veemente contra essas pessoas que estão se debandando para o outro lado: 'ah para tirar o PT vale qualquer coisa'. Vamos então abraçar o diabo para derrubar o que tá aí? Não, temos como derrubar isso no voto, tá aqui senador Eduardo Girão", disse general Theophilo.
O senador e ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), também compareceu ao evento e subiu ao palanque para defender a pré-candidatura de Girão ao Governo do Ceará.
"Não tem um único dia naquele senado que Girão não ocupe a tribuna para defender a nossa causa. Girão é exemplo, traz dentro de si a nobreza de alma e de espírito".
PRÉ-CANDIDATURA
Eduardo Girão se coloca como candidato do 'campo conservador'. Em novembro do ano passado, ele lançou a pré-candidatura em evento realizado em Fortaleza com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), marcado por críticas dela à aproximação do partido com Ciro.
Já em 2026, um segundo evento foi realizado em Juazeiro do Norte. Em outra rodada, o senador fez ato no município de Sobral, em março. A agenda na região Norte também contou com presença de políticos aliados, dentre eles os senadores Sérgio Moro (União-PR) e Marcos Pontes (PL-SP), ambos ex-ministros no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).