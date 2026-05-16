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Eduardo Girão critica apoio do PL do Ceará a Ciro Gomes: 'Erro histórico'

O senador fez o lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Estado em Quixadá.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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girao evento entrevista quixada pre-candidatura governo
Legenda: O evento contou com apoio de outros políticos que também lançam suas pré-candidaturas.
Foto: Divulgação/Novo

O senador Eduardo Girão (Novo), esteve em Quixadá, em seu quarto evento de lançamento de pré-candidatura ao Governo do Estado. Durante seu discurso e em coletiva de imprensa, Girão e aliados voltaram a criticar o apoio do PL Ceará a Ciro Gomes, que também estava em seu lançamento de pré-candidatura no Conjunto Ceará, em Fortaleza

"Apoiar um candidato de esquerda, como o PL do Ceará está fazendo, é um erro histórico. A população vai entender essa incoerência injustificável... Isso não é direita e nem é direito", disse Girão. Ele destacou ainda que  que optar por não concorrer a uma reeleição ao Senado também se deve a uma promessa feita à população.

"Tivemos a oligarquia dos Ferreira Gomes que dominaram e tão querendo voltar a dominar... O Ciro Gomes esculhambava de manhã, de tarde e de noite o Bolsonaro", disse Eduardo Girão.
Eduardo Girão
Senador e pré-candidato ao Governo do Ceará

 'EU NÃO ANGULO'

Quem também esteve no evento realizado em Quixadá na manhã deste sábado (16) foi General Guilherme Theophilo, pré-candidato ao Senado Federal, pelo Ceará.

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O discurso de Theophilo seguiu o tom de críticas em referência aos aliados de Ciro Gomes: "Hoje está acontecendo um outro lançamento de uma pessoa que está abraçada com a direita, mas nunca foi de direita. E tem pessoas de partidos que se dizem de direita abraçando essa candidatura".

general politico foto expressao discurso evento quixadá.
Legenda: General Theophilo é pré-candidato ao Senado Federal, pelo Ceará.
Foto: Divulgação/Novo.

"Eu não engulo isso de forma alguma. Temos que ser veemente contra essas pessoas que estão se debandando para o outro lado: 'ah para tirar o PT vale qualquer coisa'. Vamos então abraçar o diabo para derrubar o que tá aí? Não, temos como derrubar isso no voto, tá aqui senador Eduardo Girão", disse general Theophilo.

O senador e ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), também compareceu ao evento e subiu ao palanque para defender a pré-candidatura de Girão ao Governo do Ceará.

"Não tem um único dia naquele senado que Girão não ocupe a tribuna para defender a nossa causa. Girão é exemplo, traz dentro de si a nobreza de alma e de espírito".

PRÉ-CANDIDATURA

Eduardo Girão se coloca como candidato do 'campo conservador'. Em novembro do ano passado, ele lançou a pré-candidatura em evento realizado em Fortaleza com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), marcado por críticas dela à aproximação do partido com Ciro.

Já em 2026, um segundo evento foi realizado em Juazeiro do Norte. Em outra rodada, o senador fez ato no município de Sobral, em março. A agenda na região Norte também contou com presença de políticos aliados, dentre eles os senadores Sérgio Moro (União-PR) e Marcos Pontes (PL-SP), ambos ex-ministros no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

 

 

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