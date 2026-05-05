Michelle Bolsonaro e Eduardo Girão voltam a criticar ala da direita que apoia Ciro Gomes no Ceará

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o senador cearense Eduardo Girão (Novo), pré-candidato ao Governo do Ceará, voltaram a fazer críticas à possibilidade de aliança do PL no Estado com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), também cotado para disputar o Governo em 2026.

Os dois fizeram publicações no Instagram nesta segunda-feira (4), sobre o tema, com críticas diretas a Ciro Gomes.

Michelle Bolsonaro compartilhou um vídeo em que Ciro Gomes faz críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nele, o tucano afirma que o ex-presidente é "quase um burro, quase um jumento, um cara imbecil mesmo". "E ainda há pessoas da 'direita' apoiando esse indivíduo", escreveu Michelle nos stories do Instagram.

Foto: Reprodução.

Essa não é a primeira vez que a ex-primeira-dama faz críticas como essa. No final de novembro de 2025, justamente durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará, Michelle disse que a aliança entre o PL Ceará e Ciro Gomes era "precipitada".

A afirmação levou a um embate direto com o deputado federal André Fernandes (PL), presidente do partido no Ceará, que chegou a afirmar que "não aceita alguém de fora dizer que é precipitado".

Apesar disso, o PL definiu a suspensão dos diálogos com Ciro Gomes em reunião com a presença do pré-candidato à presidência do PL, senador Flávio Bolsonaro (PL), e o presidente nacional do PL, Waldemar da Costa Neto.

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O Diário do Nordeste acionou a assessoria de imprensa de Ciro Gomes e também do PSDB Ceará para saber se o ex-ministro quer se posicionar sobre as críticas. Quando houver retorno, a reportagem será atualizada.

'Interesse familiar de poder'

Eduardo Girão voltou também criticou a possibilidade de aliança do PL Ceará com Ciro Gomes, afirmando que é um "acórdão indecoroso" de "embrulhar o estômago".

Na publicação, Girão compartilha o print de um comentário em defesa do apoio ao ex-ministro tucano, afirmando a possibilidade de exigir que Ciro se torne um "porta-voz" contra a prisão do ex-assessor especial para Assuntos Internacionais do Governo Bolsonaro, Filipe Martins, em troca da retirada da pré-candidatura de Girão ao Governo do Ceará.

Em resposta ao comentário, o senador pede que o autor do comentário "não ofenda" ele e Filipe Martins. "Os fins não justificam os meios", responde ele.

Girão aproveita ainda para dar uma alfinetada nos defensores da aliança com Ciro Gomes, a quem chama de "direita" — aspas também usadas por Michelle Bolsonaro.

"A sede para 'se dar bem', com direito à interesse familiar de poder - com zero de coerência pelos ideais que sempre moveram a direita e os conservadores", disse ele, sem citar nenhum nome.

Presidente do PL Ceará, André Fernandes lançou o pai e deputado estadual Alcides Fernandes (PL) como pré-candidato ao Senado Federal. Em reunião realizada no fim de março, a pré-candidatura de Alcides foi considerada a "única" do partido no Ceará.

Em vídeo que circulou nas redes sociais logo após o encontro, André reforça o apoio de Ciro Gomes a Alcides. Em vídeo que circula nas redes sociais, o ex-ministro diz ter convidado pessoalmente o deputado estadual para ser candidato pela chapa majoritária dele.

“Ficamos muito felizes com o aceno que Ciro fez ao convidar Alcides Fernandes para disputar o senado na sua chapa. "Quando Ciro diz 'minha chapa', parece que ele já está confirmando que será candidato. Espero que ele bata o martelo sobre a candidatura para avançarmos nas decisões. Continuo defendendo uma oposição unida para enfrentar o PT", disse André.

Aliados de Ciro respondem às críticas

Alcides Fernandes foi indagado sobre as críticas feitas por Michelle Bolsonaro, mas preferiu não se manifestar durante o Café da Oposição, nesta terça-feira (5).

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) diz que prefere considerar as críticas como "ruídos", mas alerta que elas podem "prejudicar o partido". "Esses ruídos vão ser dissipados dentro do partido. A própria Michelle, em algum momento, vai ouvir Flávio Bolsonaro, vai ouvir o presidente Bolsonaro", pontua.

"Até agora não existe nenhuma posição contra a nossa adesão a Ciro Gomes, não. Então, qualquer mudança nesse sentido, a gente tem que ser chamado, não pode ser assim. Recado pela imprensa, eu não escuto", acrescentou Silvana.

Aliado de Ciro Gomes, o deputado estadual Felipe Mota (PSDB) disse que "respeitam a opinião" da ex-primeira-dama, mas não consideram que isso "possa causar um dano" na aliança da oposição no Ceará.

"Nós temos já uma aliança pré-acertada. (...) Eu vejo que é uma opinião particular. Nós temos que respeitar a opinião própria das pessoas, mas quando chega, aqui, no Ceará, você vê todas as lideranças, inclusive já fizeram até vídeo, dizendo que vamos sair com Ciro Gomes", diz Mota.

Líder do PSDB na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Cláudio Pinho reforçou também que o PL Ceará "já sinaliza" o apoio a Ciro Gomes, mesmo com as articulações suspensas por decisão nacional. "O que importa aqui é a união de forças para chegar ao Governo no ano de 2027", disse.