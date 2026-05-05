Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Prazo para regularizar título eleitoral acaba nesta quarta (6); veja locais de atendimento no Ceará

Em Fortaleza, o serviço é ofertado pelo TRE-CE e pelas unidades do Vapt Vupt.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
PontoPoder
Urna eletrônica com dez dígitos de 0 a 9 e botões
Legenda: As operações são interrompidas pela Justiça Eleitoral nos 150 dias que antecedem o pleito.
Foto: José Cruz/Agência Brasil.

O período para emitir, transferir ou regularizar o título eleitoral encerra nesta quarta-feira (6) em todo o Brasil. Os eleitores devem realizar a solicitação das operações virtualmente ou comparecer aos cartórios da Justiça Eleitoral no município.

No Ceará, os locais de atendimento são disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e pelas unidades do Vapt Vupt, mediante agendamento prévio.

A situação eleitoral pode ser conferida de maneira virtual, através do portal de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Título Net. Além dos cidadãos com pendências na documentação, também precisam estar atentos ao prazo:

  • Jovens maiores de 18 anos que ainda não emitiram o título;
  • Eleitores com o título cancelado ou suspenso;
  • Eleitores que precisem atualizar os dados cadastrais;
  • Eleitores que mudaram de município e ainda não transferiram o domicílio eleitoral;
  • Presos provisórios e adolescentes em unidades de internação que não estejam com o documento eleitoral regularizado.

O documento eleitoral pode estar cancelado em apenas três casos, sendo eles falecimento, ausência em três votações seguidas sem justificativa ou quitação eleitoral e ausência à revisão obrigatória do eleitorado no domicílio de votação, também mediante a falta de justificativa.

Já as situações de suspensão do título ocorrem, em sua maioria, por afastamento do eleitor. Os casos podem se dar por serviço militar obrigatório, por recusa de cumprimento de obrigações legais e por condenação criminal definitiva ou improbidade administrativa transitada em julgado.

Veja também

teaser image
PontoPoder

É preciso fazer cadastro biométrico para as eleições de 2026?

teaser image
PontoPoder

Quais os prazos e normas para a regularização do título eleitoral visando o pleito de 2026

O que é necessário ter em mãos?

A Justiça Eleitoral solicita a apresentação de documentações do eleitor para tornar as operações possíveis. Os itens exigidos variam a depender do serviço desejado, como emissão, transferência e regularização do título.

Confira os principais documentos a seguir:

  • Documento oficial com foto, para comprovar a identidade;
  • Comprovante de votação, para regularizações;
  • Comprovante de quitação militar, para emissões;
  • Comprovante de dispensa de recolhimento, para regularizações;
  • Comprovante de vínculo com município, para emissões e transferências;
  • Comprovante de justificativas eleitorais ou quitações, para regularizações.

A não regularização do título pode prejudicar o eleitor brasileiro. Aqueles que não estiverem com a documentação em dia são impedidos, por exemplo, de participar de concursos públicos, emitir documentos e se matricular em instituições públicas.

Após o dia 6 de maio, o serviço só voltará a ficar disponível uma vez que as eleições gerais de 2026 forem finalizadas, ou seja, a partir de novembro. Esse prazo ocorre devido a Lei das Eleições, de 1997, que proíbe o recebimento de requerimentos eleitorais nos 150 dias que antecedem o pleito.

Veja os locais de atendimento em Fortaleza

Veja os locais de atendimento no interior cearense

A relação completa também pode ser visualizada através da aba "Centrais de Atendimento", no portal do TRE-CE. Os eleitores devem realizar o agendamento prévio antes de comparecer às unidades.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto do prefeito Evandro Leitão e vereadores de Fortaleza durante entrevista coletiva.
PontoPoder

Evandro propõe reforma administrativa que mexe em autarquias e amplia primeiro escalão da gestão

Proposta foi lida durante a sessão ordinária desta terça-feira (5).

Bruno Leite
Há 16 minutos
Urna eletrônica com dez dígitos de 0 a 9 e botões
PontoPoder

Prazo para regularizar título eleitoral acaba nesta quarta (6); veja locais de atendimento no Ceará

Em Fortaleza, o serviço é ofertado pelo TRE-CE e pelas unidades do Vapt Vupt.

Milenna Murta*
Há 1 hora
Deputado estadual Thiago Rangel (Avante).
PontoPoder

Deputado Thiago Rangel é preso em operação da PF no Rio de Janeiro

Policiais cumprem sete mandados de prisão e 23 de busca e apreensão na capital carioca.

Redação
Há 2 horas
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece fica sem votar projetos às quartas por desafio de quórum em sessões presenciais

Rotina parlamentar e acordos pontuais são citados por líderes como motivos para concentração de votações híbridas.

Marcos Moreira
05 de Maio de 2026
Bolsonaro é um homem de meia-idade que, na imagem, está em primeiro plano, usando camisa polo verde, cercado por agentes com coletes escuros ao fundo; foto está sendo usada em matéria sobre sua alta hospitalar para voltar a prisão domiciliar.
PontoPoder

Bolsonaro recebe alta após três dias internado para cirurgia no ombro

Ex-presidente voltará para casa, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar.

Redação
04 de Maio de 2026
Mão parda esticada coletando digitais em aparelho.
PontoPoder

É preciso fazer cadastro biométrico para as eleições de 2026?

Coleta deve ser realizada até o dia 6 de maio.

Milenna Murta*
04 de Maio de 2026
Foto que mostra Roberto Parcifal, Regis Barroso, Igor Queiroz Barroso e Ciglinda Barroso
PontoPoder

Morre o ex-deputado federal cearense Régis Barroso, aos 84 anos

O advogado e empresário teve vasta atuação na vida pública e nos bastidores da política cearense.

Redação
03 de Maio de 2026
Pasta de celular intitulada
PontoPoder

Influenciadores podem se manifestar na eleição? Saiba o que diz a legislação

Especialistas apontam para um ‘grande potencial impacto’ dos criadores de conteúdo neste pleito.

Milenna Murta*
03 de Maio de 2026
Deputado Max Lemos, de terno, com rosto sério.
PontoPoder

Carro do deputado federal Max Lemos é alvo de ataque a tiros no RJ

A ocorrência foi registrada na 62ª Delegacia de Polícia de Imbariê, em Duque de Caxias.

Redação
03 de Maio de 2026
Imagem da estátua A Justiça para matéria sobre prisão domiciliar de Débora do Batom, que pichou estátua do STF, ser mantida por Moraes
PontoPoder

'Débora do Batom' pede redução de pena ao STF, após derrubada de veto ao PL da Dosimetria

Ela foi condenada por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Redação
02 de Maio de 2026
Foto que contém Romeu Zema. Ele está sentado, com óculos de aro grande, e veste uma camisa azul.
PontoPoder

Pré-candidato à Presidência, Romeu Zema afirma que crianças deveriam trabalhar no Brasil

Declarações do ex-governador de Minas Gerais repercutiram por ter sido feitas no Dia do Trabalho.

Redação
02 de Maio de 2026
Foto de Ciro Gomes durante entrevista coletiva.
PontoPoder

Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Ciro Gomes na pré-campanha

O levantamento ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro nos dados estratificados varia.

Bruno Leite
02 de Maio de 2026
Senador Camilo Santana durante entrevista ao PontoPoder.
PontoPoder

Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Camilo Santana na pré-campanha

Primeira rodada do levantamento ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de abril.

Marcos Moreira
02 de Maio de 2026
Elmano de Freitas durante entrevista para a Verdinha.
PontoPoder

Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Elmano de Freitas na pré-campanha

O levantamento ouviu 1.002 eleitores entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro nos dados estratificados varia.

Igor Cavalcante
02 de Maio de 2026
Homem calvo, usando camisa cinza de manga curta, fala em frente a um microfone durante gravação de podcast ou entrevista em estúdio. Ele está sentado à mesa de madeira, segurando uma caneta azul e gesticulando com a outra mão. Ao fundo, há cortinas pretas e iluminação em tom arroxeado. Uma caneca branca aparece no canto esquerdo da mesa.
PontoPoder

Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Roberto Cláudio na pré-campanha

Levantamento mediu a preferência do eleitorado por perfis de sexo, idade, escolaridade, renda, religião e posicionamento político.

Ingrid Campos
02 de Maio de 2026
Homem pardo de cabelos curtos, cacheados e pretos, usando terno preto à esquerda e blusa preta à direita.
PontoPoder

Senador Magno Malta é acusado de dar tapa em técnica de enfermagem

O episódio teria ocorrido durante a realização de exames no parlamentar. Profissional registrou B.O. Senador nega.

Redação
02 de Maio de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Cirurgia no ombro de Bolsonaro é concluída sem intercorrências, diz boletim médico

Ex-presidente deixou a prisão para o procedimento em hospital em Brasília.

Redação
01 de Maio de 2026
Bolsonaro aparece com expressão séria atrás de grades de sua residência.
PontoPoder

O que acontece com Bolsonaro após a derrubada do veto ao PL da Dosimetria

Nova regra reduz penas do caso do golpe.

Redação
01 de Maio de 2026
Intervenção em Bolsonaro tem como objetivo reparar o manguito rotador e tratar lesões associadas.
PontoPoder

Bolsonaro é internado em Brasília para cirurgia no ombro

Procedimento foi liberado por Alexandre de Moraes e ocorre durante prisão domiciliar humanitária.

Redação
01 de Maio de 2026
Inácio Aguiar

Voto e fé: evangélicos são desafio para o PT na disputa ao governo, aponta Quaest

Oposição lidera no segmento que se mostra, até aqui, resistente ao governo petista; Católicos tendem a apoiar a continuidade

Inácio Aguiar
01 de Maio de 2026