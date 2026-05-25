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Lula deve vir ao Ceará em junho para lançar pré-candidatura de Elmano ao Governo

Ministro das Relações Institucionais, José Guimarães afirmou que o Estado é uma das prioridades do PT nas eleições.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
(Atualizado às 10:11)
PontoPoder
O presidente Lula aparece de terno azul e boné branco durante evento, acompanhado do governador Elmano de Freitas ao fundo, que acena para o público. Outras pessoas participam da agenda ao redor.
Legenda: O presidente Lula deve voltar ao Ceará para lançar a pré-candidatura a reeleição do governador Elmano de Freitas.
Foto: Thiago Gadelha.

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), disse que o presidente Lula (PT) deve vir ao Ceará em junho para participar de evento de pré-candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição. Ao PontoPoder, ele disse ainda que a agenda deve integrar uma articulação para fortalecer candidaturas prioritárias do partido. 

O PT Ceará oficializou, no sábado (23), o nome de Elmano para a disputa pelo Governo do Ceará. A definição ocorreu durante reunião do diretório estadual do partido e, na sequência, houve o evento de inauguração da nova sede do PT em Fortaleza — considerado um lançamento informal. 

Guimarães informou, entretanto, que já tem discutido a agenda de lançamentos de pré-candidaturas estaduais com Lula. "Eu estou conversando isso com ele e o Ceará é uma das prioridades por conta da importância das eleições", disse.

Ele disse que a definição de datas ainda não foi feita, porque ainda está sendo finalizada a montagem dos palanques estaduais em todo o Brasil, o que deve ser concluído nesta semana. 

"Mas junho é um mês bom", acrescentou o ministro. "Igual como nós fizemos na primeira campanha do Elmano, lá na primeira eleição dele (em 2022)". 

A última vez que o presidente Lula esteve no Ceará foi no dia 1º de abril, quando fez a entrega do primeiro bloco do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

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A oficialização da pré-candidatura de Elmano foi definida por unanimidade pelo diretório estadual do partido durante encontro que definiu a tática eleitoral petista para 2026 no Ceará, durante a tarde do sábado. 

Participaram da reunião, o governador Elmano de Freitas, o ministro José Guimarães, o senador Camilo Santana (PT), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), além de deputados federais e estaduais do partido.

Logo após a definição, Elmano de Freitas disse ser uma "honra" a escolha e afirmou que a eleição de 2026 no Ceará será "uma batalha política e eleitoral".

"A oposição até aqui só falava de eleição. Nós estávamos cuidando de fazer escola, fazer estrada e vamos continuar a fazer. Mas agora a oposição se prepare, que agora entra em campo a militância do PT", disse.

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