Lula deve vir ao Ceará em junho para lançar pré-candidatura de Elmano ao Governo

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), disse que o presidente Lula (PT) deve vir ao Ceará em junho para participar de evento de pré-candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição. Ao PontoPoder, ele disse ainda que a agenda deve integrar uma articulação para fortalecer candidaturas prioritárias do partido.

O PT Ceará oficializou, no sábado (23), o nome de Elmano para a disputa pelo Governo do Ceará. A definição ocorreu durante reunião do diretório estadual do partido e, na sequência, houve o evento de inauguração da nova sede do PT em Fortaleza — considerado um lançamento informal.

Guimarães informou, entretanto, que já tem discutido a agenda de lançamentos de pré-candidaturas estaduais com Lula. "Eu estou conversando isso com ele e o Ceará é uma das prioridades por conta da importância das eleições", disse.

Ele disse que a definição de datas ainda não foi feita, porque ainda está sendo finalizada a montagem dos palanques estaduais em todo o Brasil, o que deve ser concluído nesta semana.

"Mas junho é um mês bom", acrescentou o ministro. "Igual como nós fizemos na primeira campanha do Elmano, lá na primeira eleição dele (em 2022)".

A última vez que o presidente Lula esteve no Ceará foi no dia 1º de abril, quando fez a entrega do primeiro bloco do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

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Pré-candidato a reeleição

A oficialização da pré-candidatura de Elmano foi definida por unanimidade pelo diretório estadual do partido durante encontro que definiu a tática eleitoral petista para 2026 no Ceará, durante a tarde do sábado.

Participaram da reunião, o governador Elmano de Freitas, o ministro José Guimarães, o senador Camilo Santana (PT), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), além de deputados federais e estaduais do partido.

Logo após a definição, Elmano de Freitas disse ser uma "honra" a escolha e afirmou que a eleição de 2026 no Ceará será "uma batalha política e eleitoral".

"A oposição até aqui só falava de eleição. Nós estávamos cuidando de fazer escola, fazer estrada e vamos continuar a fazer. Mas agora a oposição se prepare, que agora entra em campo a militância do PT", disse.