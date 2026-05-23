Camilo evita responder ataques de Ciro: 'eu não vou entrar no jogo dele'

O senador Camilo Santana (PT) disse que não vai "entrar no jogo" de Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará. O tucano tem feito críticas frequentes ao antigo aliado.

"Há mais de três anos, eu sou atacado pelo Ciro. Eu não vou entrar no jogo dele, um jogo rasteiro, que só destila ódio. A minha resposta tem sido na Justiça", disse Camilo.

O ex-ministro da Educação citou inclusive a recente condenação de Ciro Gomes por violência política de gênero após ataques contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT).

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Críticas de Ciro a Camilo

No lançamento da pré-candidatura em Fortaleza, no dia 16 de maio, Ciro Gomes citou, mais de uma vez, o ex-aliado. "O Camilo, o que diz de manhã, não serve para a noite", afirmou.

"Prometeu o lugar de Senado para seis pessoas. Seis. E só tem lugar para dois", disse o tucano.

Ciro acusou ainda o ex-aliado de "roubalheira" e "manipulação impertinente", mas sem entrar em detalhes ou apresentar provas das acusações.

Pré-candidatos ao Senado

Camilo Santana desconversou quando indagado sobre a escolha dos pré-candidatos ao Senado. "Quem vai liderar esse processo é o governador Elmano", reforçou.

O senador citou que o momento é de "sentar e discutir" com os partidos aliados e também quem deve assumir a pré-candidatura a vice-governador.

"Nós temos hoje um arco de alianças com o PSB, do Cid (Gomes), com o Republicanos do Chiquinho Feitosa, com o MDB do Eunício Oliveira, com o PSD do Domingos Filho, com o PDT agora do André Figueiredo, além do PCdoB e do PV. Eesse arco de aliança que vamos agora sentar e discutir", disse.