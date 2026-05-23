Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Camilo evita responder ataques de Ciro: 'eu não vou entrar no jogo dele'

Senador reforçou ainda que quem vai liderar a montagem de chapa é Elmano.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder
Camilo Santana.
Legenda: Camilo Santana respondeu às críticas feitas por Ciro Gomes.
Foto: Kid Jr.

O senador Camilo Santana (PT) disse que não vai "entrar no jogo" de Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará. O tucano tem feito críticas frequentes ao antigo aliado. 

"Há mais de três anos, eu sou atacado pelo Ciro. Eu não vou entrar no jogo dele, um jogo rasteiro, que só destila ódio. A minha resposta tem sido na Justiça", disse Camilo. 

O ex-ministro da Educação citou inclusive a recente condenação de Ciro Gomes por violência política de gênero após ataques contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT). 

Veja também

teaser image
PontoPoder

'Me preocupa muito o monopólio de poder que o Camilo está querendo montar no Ceará', diz Ciro

Críticas de Ciro a Camilo

No lançamento da pré-candidatura em Fortaleza, no dia 16 de maio, Ciro Gomes citou, mais de uma vez, o ex-aliado. "O Camilo, o que diz de manhã, não serve para a noite", afirmou. 

"Prometeu o lugar de Senado para seis pessoas. Seis. E só tem lugar para dois", disse o tucano. 

Ciro acusou ainda o ex-aliado de "roubalheira" e "manipulação impertinente", mas sem entrar em detalhes ou apresentar provas das acusações. 

Pré-candidatos ao Senado

Camilo Santana desconversou quando indagado sobre a escolha dos pré-candidatos ao Senado. "Quem vai liderar esse processo é o governador Elmano", reforçou. 

O senador citou que o momento é de "sentar e discutir" com os partidos aliados e também quem deve assumir a pré-candidatura a vice-governador. 

"Nós temos hoje um arco de alianças com o PSB, do Cid (Gomes), com o Republicanos do Chiquinho Feitosa, com o MDB do Eunício Oliveira, com o PSD do Domingos Filho, com o PDT agora do André Figueiredo, além do PCdoB e do PV. Eesse arco de aliança que vamos agora sentar e discutir", disse. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Camilo Santana.
PontoPoder

Camilo evita responder ataques de Ciro: 'eu não vou entrar no jogo dele'

Senador reforçou ainda que quem vai liderar a montagem de chapa é Elmano.

Luana Barros
Há 7 minutos
Elmano de Freitas.
PontoPoder

PT oficializa pré-candidatura de Elmano e ele manda recado: 'oposição se prepare'

Decisão foi tomada em encontro para definir tática eleitoral petista para 2026.

Luana Barros
Há 1 hora
Elmano de Freitas (PT)
Inácio Aguiar

Elmano vai antecipar chapa majoritária e planeja ofensiva no Interior antes da campanha

Governador conduz conversas com partidos aliados e sinaliza que é o candidato do PT

Inácio Aguiar
23 de Maio de 2026
ex-deputada Carla Zambelli.
PontoPoder

Justiça italiana anula extradição de Zambelli; ex-deputada pode ser solta no sábado (23), diz defesa

Zambelli está presa em Roma, onde buscou refúgio após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão em dois processos.

Redação
22 de Maio de 2026
Imagem do presidente Lula e outra do senador Flávio Bolsonaro.
PontoPoder

Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 31% das intenções de voto no 1º turno, diz Datafolha

Presidente ampliou vantagem de pontos sobre o senador.

Redação
22 de Maio de 2026
Homem de barba e cabelo curto, usando camisa clara, fala ao microfone enquanto lê em um púlpito durante uma sessão oficial. Ao fundo, há bandeiras — incluindo a do Brasil — e um ambiente institucional. No canto inferior esquerdo, aparece o texto “Sessão Extraordinária – Transição de Cargo”, e no canto direito, o logotipo da Câmara do Município de Jardim com um horário exibido no topo da imagem.
PontoPoder

Presidente da Câmara de Jardim assume prefeitura interinamente após afastamento de prefeito e vice

Com o remanejamento, o então vice-presidente do Parlamento, Dezão da Lagoa (PDT), assumiu o comando da Câmara.

Ingrid Campos
22 de Maio de 2026
'A intenção é encerrar minha vida pública com esse mandato', diz Ciro Gomes em ato em Sobral (CE)
PontoPoder

'A intenção é encerrar minha vida pública com esse mandato', diz Ciro Gomes em ato em Sobral (CE)

Ex-ministro escolheu berço político como primeira agenda após o lançamento da pré-candidatura ao Governo do Ceará.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
22 de Maio de 2026
Michelle Bolsonaro e Eduardo Girão
Inácio Aguiar

Michelle ignora decisão do PL e reforça apoio a Girão: 'não vamos fazer aliança com o mal'

Ex-primeira-dama mantém divergência com as decisões do partido no Ceará de apoiar Ciro Gomes

Inácio Aguiar
22 de Maio de 2026
Foto do plenário da Câmara Municipal de Guaramiranga.
PontoPoder

Câmara de Guaramiranga suspende sessão que votaria investigação de vereador acusado de agressão

Legislativo não reuniu número mínimo necessário de cinco parlamentares para realizar votação nesta quinta-feira (21).

Bruno Leite
22 de Maio de 2026
Fotos de Lia Gomes e Moses Rodrigues durante pronunciamentos.
PontoPoder

Lia Gomes e Moses Rodrigues protagonizam novo episódio de crise na base de Elmano em Sobral

Parlamentares não superaram as divergências locais mesmo diante da aliança com o governador.

Marcos Moreira
22 de Maio de 2026
Luizianne diz que frente encabeçada por Ciro é 'inusitada' e que ele está 'muito mal acompanhado'
PontoPoder

Luizianne diz que frente encabeçada por Ciro é 'inusitada' e que ele está 'muito mal acompanhado'

Pré-candidata ao Senado, a deputada federal esteve na Live PontoPoder desta quinta (21).

Luana Barros
22 de Maio de 2026
Luizianne diz que quer apoiar Elmano na disputa pelo governo e compor chapa governista para o Senado
PontoPoder

Luizianne diz que quer apoiar Elmano na disputa pelo governo e compor chapa governista para o Senado

Deputada federal foi a entrevista da Live PontoPoder desta quinta-feira (21).

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
'Muito difícil' e 'muito dolorosa', diz Luizianne sobre decisão de sair do PT após 37 anos
PontoPoder

'Muito difícil' e 'muito dolorosa', diz Luizianne sobre decisão de sair do PT após 37 anos

Deputada federal foi a entrevista da Live PontoPoder desta quinta-feira (21).

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
Foto de Dayany Bittencourt na Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Dayany Bittencourt se diz vítima de violência política de gênero após decisão do TSE atingir mandato

Política também afirmou que "o sistema" se uniu para "prejudicar" seu esposo, Capitão Wagner, que é pré-candidato o Senado Federal pelo União Brasil.

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
Imagem mostra cachorro e gato sendo acariciados por uma pessoa.
PontoPoder

Frente Parlamentar de Defesa Animal e Ambiental é instalada na Câmara de Fortaleza

Combate aos maus-tratos, manejo populacional e proteção de habitats devem ser prioridades.

Ingrid Campos
21 de Maio de 2026
Foto da área externa da Assembleia Legislativa do Ceará para matéria sobre concurso da Alece de 2026.
PontoPoder

Edital do concurso da Alece 2026 é lançado com 200 vagas efetivas e cadastro de reserva

Banca organizadora do certame será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Marcos Moreira
21 de Maio de 2026
Fotomontagem de Heitor Freire e Dayany Bittencourt.
PontoPoder

TSE anula votos de Heitor Freire, e União Brasil perde vaga da deputada Dayany Bittencourt

O esposo de Dayany, o ex-deputado Capitão Wagner, alega "perseguição".

Bruno Leite
21 de Maio de 2026
Imagem mostra vista aérea da cidade de Fortaleza, com prédio e telhados de casas.
PontoPoder

Câmara aprova projeto que adia implementação do Plano Diretor de Fortaleza

O projeto chegou à Casa na segunda-feira (18) e tramitou em regime de urgência.

Ingrid Campos
21 de Maio de 2026
À esquerda, prefeito é um homem branco de cabelos grisalhos e blus vermelha atrás de bandeiras do Brasil. À direita, ex-prefeita de Jardim é uma mulher branca de cabelos lisos e pretos, com blusa longa cinza, discursando, com bandeiras do Brasil atrás.
PontoPoder

Operação da Polícia Federal afasta prefeito e vice-prefeita de Jardim (CE)

O órgão cumpre 34 mandados de busca e apreensão em municípios do interior cearense.

Milenna Murta*
21 de Maio de 2026
Gestores públicos participam de uma mesa de discussões em um salão, em Brasília.
PontoPoder

Prefeitos do Ceará cobram desoneração da folha e resistem a pisos de categorias sem repasse federal

Gestores criticam o aumento das obrigações financeiras sem compensação financeira por parte do governo federal.

Beatriz Matos, de Brasília
21 de Maio de 2026