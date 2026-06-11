Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Programa que cria 'humoródromos' na cidade é aprovado na Câmara de Fortaleza

Projeto de lei também regulamenta apresentações de rua; proposta aguardava votação desde 2022.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 19:04)
PontoPoder
Foto da gravação de especial de humor da TV Verdes Mares, em 2019.
Legenda: Objetivo é que seja apoiada a criação, a difusão e o acesso ao humor como modalidade artística e como elemento de identificação da população.
Foto: Camila Lima/Acervo SVM.

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovaram, nesta quinta-feira (11), uma proposta legislativa que institui o "Programa Fortaleza Capital do Humor" no âmbito do município. Ela prevê a criação de espaços destinados a essa expressão artística e a regulamentação de artistas que atuam em espaços públicos da cidade.

A medida, como justificado em sua redação, tem como objetivo principal "fomentar e apoiar a criação, a difusão e o acesso ao humor como modalidade artística e como elemento de identificação da população" de Fortaleza.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Fortaleza pode ganhar um Festival Gastronômico do Pratinho; entenda

teaser image
PontoPoder

Michel Lins pede licença do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

'Humoródromos'

O texto estabelece que a implementação do programa de maneira permanente através da criação de "humoródromos", definidos como espaços públicos abertos destinados a apresentações culturais de humor e outras manifestações desse segmento.

O projeto de lei aprovado pelo Plenário Fausto Arruda já identifica o anfiteatro localizado na Avenida Beira Mar como o primeiro espaço do tipo na cidade.

Foto do anfiteatro da Avenida Beira Mar, em Fortaleza.
Legenda: Anfiteatro na Avenida Beira Mar é identificado como "humoródromo" no projeto de lei.
Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza.

Regulamentação de artistas de rua

De acordo com a proposta, as manifestações de humor de artistas de rua em espaços públicos abertos não precisarão de autorização prévia de órgãos públicos.

Mas tais artistas terão tal benefício se suas apresentações forem gratuitas para os espectadores (permitidas doações espontâneas), não obstruam o trânsito de veículos ou a circulação de pedestres e não utilizem palcos ou estruturas que exijam instalação prévia.

Além disso, os humoristas terão que limitar o som a uma potência máxima de 70 decibéis, estabelecer a duração máxima de 60 minutos e encerrar até 22h, e não poderão ter patrocínio privado que caracterize sua apresentação pública como evento de marketing (exceto se os projetos sejam apoiados por leis de incentivo à cultura). 

A lei exige apenas que o responsável pelo evento informe a Secretaria Municipal da Cultura com cinco dias úteis de antecedência, para evitar conflitos de agenda no mesmo local. 

Histórico da tramitação

De autoria do vereador Luciano Girão (PDT), a matéria foi protocolada em março de 2022 e a tramitação efetiva da proposta teve início em junho de 2025.

Na justificativa do projeto, o parlamentar defende que a difusão de apresentações de humor em espaços públicos "promove o reconhecimento e a valorização" do artista de rua e traz impactos positivos para o turismo e a economia locais. 

Com o aval do Plenário Fausto Arruda, a matéria foi encaminhada para a Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da CMFor, a fim de que seja encaminhada a redação final. Mais uma vez submetida para apreciação dos parlamentares, ela será então encaminhada ao Gabinete do Prefeito para sanção ou veto.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto da gravação de especial de humor da TV Verdes Mares, em 2019.
PontoPoder

Programa que cria 'humoródromos' na cidade é aprovado na Câmara de Fortaleza

Projeto de lei também regulamenta apresentações de rua; proposta aguardava votação desde 2022.

Bruno Leite
Há 27 minutos
Foto de Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro e Michelle lançam no Ceará as pré-candidaturas de Alcides e Priscila ao Senado

O PL, no entanto, ainda deve decidir qual dos dois será oficializado na chapa de Ciro Gomes. Evento está previsto para ocorrer em Fortaleza no dia 10 de julho.

Bruno Leite
Há 47 minutos
Foto de prostituição em região turística de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova lei que pune empresas por turismo sexual

Projeto tramitava desde 2023 e prevê advertência, multas e interdição de negócios que facilitem a exploração na capital cearense.

Bruno Leite
11 de Junho de 2026
Da esquerda para a direita, Endrick, Raphinha e Paquetá comemoram vitória do Brasil por 6 a 2 em amistoso contra o Panamá. Imagem ilustra matéria sobre funcionários federais serem liberados para assistir jogos do Brasil.
PontoPoder

Servidores federais poderão encerrar trabalho mais cedo nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Redação
11 de Junho de 2026
Fachada da sede da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, em Fortaleza. O prédio de paredes claras exibe as inscrições “Governo do Estado do Ceará” e “Defensoria Pública Geral”.
PontoPoder

O que muda com a atuação da Defensoria Pública nas eleições de 2026

Acordo firmado com Tribunal Superior Eleitoral prevê 'atuação prioritária' dos órgãos estaduais em temas da seara eleitoral.

Luana Barros
11 de Junho de 2026
Flávio Bolsonaro, homem branco com blusa preta, discursando com microfone.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro anuncia ato de pré-campanha no Ceará para 10 de julho

Agenda tem como mote o lançamento de pré-candidaturas do PL no Estado.

Milenna Murta*
11 de Junho de 2026
Foto de um pratinho cearense.
PontoPoder

Fortaleza pode ganhar um Festival Gastronômico do Pratinho; entenda

Proposta em tramitação na Câmara Municipal prevê evento anual para celebrar a comida de rua.

Bruno Leite
11 de Junho de 2026
Foto da Reitoria da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
PontoPoder

Alece aprova criação de 37 cargos de professor efetivo da Uece para nova convocação

Medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas na segunda-feira (8).

Marcos Moreira
11 de Junho de 2026
Foto do vereador Michel Lins na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Michel Lins pede licença do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza

Vereador do Republicanos solicitou afastamento do cargo por interesse particular.

Bruno Leite
11 de Junho de 2026
Pessoas dançando forró durante show de banda na Estação das Artes, em Fortaleza.
PontoPoder

Forró será tema da grade curricular das escolas públicas do Ceará, aprovam deputados

Projeto é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri.

Marcos Moreira
10 de Junho de 2026
Foto de uma das barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova barracas da Praia do Futuro como patrimônio histórico-cultural

Projeto garante proteção aos estabelecimentos e prevê melhorias de infraestrutura; texto tramitava desde maio de 2025.

Bruno Leite
10 de Junho de 2026
André diz não entender críticas que tem recebido de Girão: 'Que não se repita o erro de 2024'
PontoPoder

André diz não entender críticas que tem recebido de Girão: 'Que não se repita o erro de 2024'

O presidente do PL Ceará participou da live do PontoPoder desta terça-feira (9).

Igor Cavalcante
10 de Junho de 2026
Foto de deputados da Câmara dos Deputados na CCJ.
PontoPoder

CCJ da Câmara aprova redução da maioridade penal para 16 anos

Conteúdo da proposta será avaliado por uma comissão especial antes seguir para o Plenário.

Redação e Agência Brasil
10 de Junho de 2026
Foto da vereadora Adriana Almeida (PT), de Fortaleza.
PontoPoder

Projeto na Câmara cria protocolo contra racismo e intolerância religiosa em escolas de Fortaleza

Proposta estabelece regras preventivas e repressivas na rede de ensino; projeto surge após polêmica com vereador.

Bruno Leite
10 de Junho de 2026
Deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Após dois meses travado, Código de Ética da Alece é aprovado com acordo por emendas da oposição

Regramento estava parado na Assembleia Legislativa do Ceará desde março por falta de consenso.

Marcos Moreira
10 de Junho de 2026
Imagem mostra Lula segurando microfone, em montagem ao lado de Flávio Bolsonaro.
PontoPoder

Pesquisa Quaest: Lula tem 39% de intenção de voto no 1º turno, e Flávio, 29%

Em um cenário de segundo turno, o petista registra 44% das intenções, contra 38% do senador.

Milenna Murta*
10 de Junho de 2026
Vereador de Meruoca se refere a futebol feminino como 'ver mulher de short curto'
PontoPoder

Vereador de Meruoca se refere a futebol feminino como 'ver mulher de short curto'

Declaração ocorreu em sessão da Câmara Municipal, na última segunda-feira (8).

Redação
10 de Junho de 2026
Torre de edifício alto com fachada em vidro e concreto no centro de uma cidade, com vista panorâmica de ruas, árvores e construções ao redor sob céu parcialmente nublado
PontoPoder

Senado aprova PEC que dá autonomia financeira ao Banco Central; entenda mudanças

Medida transforma o banco em uma autarquia pública independente do Orçamento da União.

Redação
10 de Junho de 2026
'É questão de tempo até ela perdoar o Ciro', diz André Fernandes sobre Michelle Bolsonaro
PontoPoder

'É questão de tempo até ela perdoar o Ciro', diz André Fernandes sobre Michelle Bolsonaro

O pré-candidato a deputado federal participou da live do PontoPoder nesta terça-feira (9).

Milenna Murta*
10 de Junho de 2026
André Fernandes fala sobre aliança com Ciro: ‘Hoje temos mais convergências que divergências’
PontoPoder

André Fernandes fala sobre aliança com Ciro: ‘Hoje temos mais convergências que divergências’

O presidente do PL Ceará participou da live do PontoPoder desta terça-feira (9).

Igor Cavalcante
09 de Junho de 2026