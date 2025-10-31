Diário do Nordeste
Entenda como será a discussão sobre o Plano Diretor na Câmara de Fortaleza

Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.

Bruno Leite 30 de Outubro de 2025
Câmara de Fortaleza aprova Plano Plurianual 2026-2029

A peça de planejamento prevê um orçamento total de R$ 70,5 bi para os próximos quatro anos.

Bruno Leite 29 de Outubro de 2025
Câmara de Fortaleza recebe Plano Diretor e quer aprovar texto final até dezembro

Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.

Bruno Leite e Marcos Moreira 29 de Outubro de 2025
Câmara de Fortaleza aprova PPA 2026-2029 em 1ª discussão; projeto voltará a ser apreciado

Plano é o primeiro elaborado pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT)

Bruno Leite 22 de Outubro de 2025
Câmara de Fortaleza aprova punição a Inspetor Alberto por acusar PT de ligação com crime organizado

Placar final foi de 21 votos favoráveis e 8 contrários

Bruno Leite 16 de Outubro de 2025
Câmara Municipal de Fortaleza aprova congratulações para Luizianne por missão humanitária

O placar final foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções

Bruno Leite 15 de Outubro de 2025
Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite 14 de Outubro de 2025
Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

Vereadores indicaram falta de transparência no projeto de lei, mas governistas defenderam necessidade da medida

Bruno Leite 14 de Outubro de 2025
Mais recursos e novos programas: as diferenças do PPA do Governo Sarto e do Governo Evandro

Peça de planejamento tramita no Legislativo municipal e irá nortear ação do Município ao longo dos próximos quatro anos

Bruno Leite 13 de Outubro de 2025
'Lei Felca': Alece e CMFor não avançaram com projetos para proteção de crianças e adolescentes

No Legislativo estadual, matérias ainda tramitam. Mas no Parlamento municipal os projetos sequer foram lidos no plenário

Bruno Leite 12 de Outubro de 2025
