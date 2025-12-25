Diário do Nordeste
Vereadora de Fortaleza denuncia ameaça de morte; Polícia Civil investiga o caso

Adriana Gerônimo recebeu um e-mail com ataques a ela e à esposa.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
PontoPoder
Foto que contém Adriana Gerônimo, vereadora de Fortaleza pelo Psol. Ela é uma mulher negra de cabelo cacheado longo voltado para trás, usa um colar e veste uma camisa de mangas longas amarelas.
Legenda: Adriana Gerônimo sofreu ameaças de morte por email na madrugada desta quarta-feira (24).
Foto: Érika Fonseca/CMFor.

A vereadora de Fortaleza Adriana Gerônimo (Psol) registrou nessa quarta-feira (24) um boletim de ocorrência (B.O.) na Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) após receber um e-mail com ameaça de morte.

O caso foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) por meio de nota. Conforme a pasta, estão sendo investigados "as circunstâncias de um crime de ameaça praticado em ambiente virtual". Após o B.O. registrado na Decrin, "os trabalhos investigativos para elucidar o caso seguem em andamento".

Entenda o caso

Em publicação nas redes sociais, a parlamentar divulgou uma nota pública onde explica o que aconteceu. Segundo ela, as ameaças também foram direcionadas à Nathália Nepomuceno, esposa da vereadora, e foram enviadas na madrugada da quarta-feira. A motivação, ainda de acordo com Adriana, "exclusivamente pelo fato de sermos duas mulheres LGBTs".

As ameaças mencionam explicitamente a intenção de nos assassinar em frente à nossa casa, fundamentado no ódio contra duas mulheres que se amam. (...) Além disso, a mensagem recebida apresenta nítido conteúdo racista, supremacista e machista. Trata-se de uma ameaça explícita de morte, na qual o autor descreve inclusive detalhes das armas que afirma pretender utilizar e o suposto modus operandi do crime".
Adriana Gerônimo (Psol)
Vereadora de Fortaleza detalha e-mail com ameaça de morte.

Adriana declarou ter acionado a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o Sistema de Proteção e a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para registrar formalmente o ocorrido.

Adriana foi à Decrin com o deputado Renato Roseno

Companheiro de partido da vereadora, o deputado estadual Renato Roseno (Psol) esteve na Decrim com Adriana Gerônimo. Em nova publicação nas redes sociais, os dois aparecem juntos no local.

A reportagem entrou em contato com o deputado. Segundo Roseno, a vereadora recebeu "uma grave ameaça de morte", com conteúdo que inclui "motivações racistas, lgbtfóbicas e políticas". O material já está com a PCCE para as investigações.

Diário do Nordeste entrou em contato com a vereadora Adriana Gerônimo em busca de mais informações acerca do ocorrido. Quando houver retorno das informações, este material será atualizado.

Vereadora já passou por situações similares anteriormente

No segundo mandato na CMFor, Adriana Gerônimo acumula um histórico de ameaças enquanto atua como vereadora.

Além de ter sofrido ataques de colegas da Casa em 2023, a parlamentar chegou a ser ameaçada no ano passado nas redes sociais após atuar pelo cancelamento do show da dupla sertaneja Victor & Léo, com comentários misóginos em várias de suas publicações. Na ocasião, Adriana também registrou boletim de ocorrência.

