Vereadora de Fortaleza registra B.O. após sofrer ameaças por cancelamento do show de Victor e Léo

Vítima de ataques de internautas, a vereadora Adriana Gerônimo (Psol) registrou, nesta quinta-feira (23), um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRRC) a fim de denunciar os autores dos delitos. A medida foi relatada pela própria parlamentar ao Diário do Nordeste. As agressões teriam sido motivadas pelas críticas da partidária contra a contratação dos sertanejos Victor e Léo para o São João de Fortaleza.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) encaminhou nota confirmando o acionamento. Ao que informou a pasta, por meio do comunicado, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), “apura as circunstâncias de casos de ameaça e de crime contra a honra realizados na modalidade virtual” registrados pela vítima na unidade policial, que, “neste momento, analisa todas as informações sobre o caso”.

As palavras de ódio agora denunciadas foram direcionadas contra a psolista por meio de comentários dos usuários do Instagram — tanto no perfil dela como nos dos veículos locais que noticiaram, no último domingo (19), a informação de que o show marcado para ocorrer na Aterrinho da Praia de Iracema no próximo mês, no contexto dos festejos juninos da Capital cearense, não irá mais ser realizado.

A decisão do cancelamento foi tomada pelo prefeito José Sarto (PDT), depois que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania (CDHC) da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), presidida por Adriana Gerônimo, encampou um movimento contrário à realização do evento com a participação da dupla — uma vez que o cantor Victor Chaves foi condenado, em 2019, por agredir sua ex-esposa.

O teor das mensagens denunciadas ofendeu a vereadora diretamente, chamando-a de “vagabunda”, acusando a parlamentar de adotar uma postura “hipócrita” ao se colocar contra a contratação dos artistas e lançando outros xingamentos de cunho misógino. Segundo a denunciante, foi solicitada à DRRC a instauração de representação contra os acusados.

A situação já havia sido comunicada por Adriana na última terça-feira (21), por meio das suas redes sociais. “Desde sexta tenho recebido uma enxurrada de comentários e inbox desse nível, são tantos que não caberia em um post”, escreveu a partidária numa legenda que acompanhou fotos que ilustraram o ocorrido.

“Será mesmo que é normal um homem espancar uma mulher grávida, gravar vídeo debochando dela e depois ser aplaudido e ovacionado como artista?”, questionou a vereadora, se referindo ao crime pelo qual Victor foi julgado. “Se fosse sua filha? Uma mulher que você ama? Você realmente não se afetaria com isso?”, continuou, afirmando que não iria recuar na defesa das mulheres.