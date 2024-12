Lula passa por cirurgia às pressas e está internado em UTI após sentir dor de cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi hospitalizado às pressas, no fim da noite dessa segunda-feira (9), após sentir dor de cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia para drenagem de um hematoma. O petista está internado em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, conforme a unidade de saúde, "encontra-se bem".

O boletim médico, divulgado às 4h desta terça-feira (10), detalhou que o chefe de Estado passou mal e procurou a sede do hospital ainda em Brasília, onde realizou uma ressonância magnética que mostrou uma hemorragia intracraniana.

A lesão seria decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro, quando o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça, tendo um "ferimento corto-contuso em região occipital", ou seja, um corte na região da nuca.

Lula foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo, onde foi submetido a uma craniotomia — procedimento cirúrgico — para drenagem de hematoma. Conforme o boletim médico, a intervenção transcorreu sem intercorrências. "No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI", detalha a nota divulgada nesta madrugada.

O presidente está sob os cuidados da equipe médica, comandada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Queda no banheiro

No fim da tarde do dia 19 de outubro, o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília, após retornar de uma viagem a São Paulo, onde participou de uma live com o então candidato do Psol à Prefeitura paulistana, Guilherme Boulos. O presidente foi levado à unidade do hospital Sírio na capital federal, onde o ferimento na cabeça foi tratado. Na época, ele levou pelo menos três pontos no local. Após o atendimento, ele foi liberado e retornou à residência presidencial.

No dia seguinte ao acidente, Lula retornou ao Sírio-Libanês para realizar novos exames, que mostraram uma pequena hemorragia no cérebro do presidente. Por precaução, a equipe médica recomendou que o chefe de Estado evitasse viagens de longa distância, fazendo-o cancelar a longa viagem de avião à Rússia.

Em 28 daquele mês, Lula esteve na unidade do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para retirar os pontos do corte. O procedimento, considerado simples, durou cerca de poucos minutos e foi confirmado pela assessoria da Presidência da República, conforme dados da Agência Brasil.