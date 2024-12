Hemorragia intracraniana: entenda condição que fez Lula passar por cirurgia às pressas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetido a uma cirurgia de emergência para tratar uma hemorragia intracraniana. Conforme a unidade de saúde, ele "encontra-se bem".

Lula deu entrada na sede do hospital em Brasília, no fim da noite dessa segunda-feira (9), ao sentir dor de cabeça. O quadro seria uma consequência da lesão sofrida por ele após um acidente doméstico em outubro deste ano.

O boletim médico, divulgado às 4h desta terça-feira (10), informou que o chefe de Estado passou mal e procurou atendimento na unidade de saúde da Capital federal, onde realizou uma ressonância magnética que identificou a hemorragia intracraniana.

A lesão atual, conforme o comunicado, seria decorrente do acidente de 19 de outubro, quando Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça, tendo um "ferimento corto-contuso em região occipital", ou seja, um corte na região da nuca.

No Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o presidente foi submetido a uma craniotomia — procedimento cirúrgico — para drenagem do hematoma. Ainda conforme o boletim médico, a intervenção transcorreu sem intercorrências. "No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI", detalha a nota divulgada nesta madrugada.

O petista está sob os cuidados da equipe médica, comandada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

O que é hemorragia intracraniana

A hemorragia intracraniana, como o próprio nome sugere, é um sangramento na parte interior do crânio.

Um artigo do Centro Médico da Universidade de Nebraska, presente na base de dados estadunidense National Center for Biotechnology Information (NCBI), divide a lesão em quatro tipos. São eles:

epidural — de origem arterial ou venosa, esta hemorragia ocorre após caso de traumatismo craniano contuso, tipicamente na região temporal, ou após ferimento penetrante na cabeça.

— de origem arterial ou venosa, esta hemorragia ocorre após caso de traumatismo craniano contuso, tipicamente na região temporal, ou após ferimento penetrante na cabeça. subdural — acontece quando o sangue entra no espaço subdural, no qual é anatomicamente o espaço aracnoide. Assim como a anterior, pode ser causada após um ferimento contundente na cabeça, mas também pode ocorrer após ferimentos penetrantes na cabeça ou espontaneamente;

— acontece quando o sangue entra no espaço subdural, no qual é anatomicamente o espaço aracnoide. Assim como a anterior, pode ser causada após um ferimento contundente na cabeça, mas também pode ocorrer após ferimentos penetrantes na cabeça ou espontaneamente; subaracnoide — se refere ao sangramento no espaço subaracnoideo, e pode ser dividida em hemorragia subaracnoidea traumática e não traumática. A primeira ocorre após a ruptura de um aneurisma cerebral, já a outra acontece no espaço subaracnoideo sem aneurismas identificáveis;

— se refere ao sangramento no espaço subaracnoideo, e pode ser dividida em hemorragia subaracnoidea traumática e não traumática. A primeira ocorre após a ruptura de um aneurisma cerebral, já a outra acontece no espaço subaracnoideo sem aneurismas identificáveis; intraparenquimal — sangramento no parênquima cerebral. Uma grande variedade de razões podem causar o quadro, incluindo hipertensão, malformação arteriovenosa (MAV), angiopatia amiloide, ruptura de aneurisma, tumor, coagulopatia, infecção, vasculite e trauma.

O boletim médico não informa qual dos tipos foi diagnosticado em Lula.

Conforme o artigo, independente do tipo, um diagnóstico de hemorragia intracraniana exige "consulta neurocirúrgica imediata".

Sintomas da hemorragia intracraniana

O presidente foi internado após sentir dor de cabeça, um dos sintomas associados à condição. Abaixo, confira outros sinais da hemorragia intracraniana:

dor de cabeça intensa;

náusea;

vômito;

letargia;

estado mental alterado;

afasia;

alteração de personalidade;

déficit motor;

diplopia — quando o cérebro interpreta um único objeto como se fossem dois;

perda de consciência ou rigidez da nuca;

fala arrastada;

desmaio;

vertigem;

convulsão.

Tratamento

De acordo com os especialistas do Centro Médico da Universidade de Nebraska, a condição pode ser tratada com intervenções que envolvem ou não intervenções cirúrgicas.

No caso de Lula, foi necessário realizar uma craniotomia — procedimento cirúrgico — para drenagem do hematoma, detalhou o Hospital Sírio-Libanês.