Gengibre: veja benefícios, como usar no dia a dia e se ajuda a emagrecer

O gengibre é um dos alimentos funcionais mais estudados graças à presença de compostos bioativos como gingerol, shogaol e zingerona.

Segundo a nutricionista Renata Gondim*, esses componentes são responsáveis por efeitos digestivos, anti-inflamatórios, antioxidantes e moduladores do metabolismo.

Benefícios do gengibre para a saúde

O alimento atua reduzindo inflamação de baixo grau, diminuindo dores articulares e rigidez matinal, estimulando a produção de bile, acelerando o esvaziamento gástrico, reduzindo náuseas (inclusive na TPM e em parte da gestação), melhorando refluxo e estufamento e trazendo mais conforto digestivo.

Renata Gondim reforça que esses efeitos só aparecem dentro de um contexto de alimentação e estilo de vida saudáveis.

Como usar gengibre no dia a dia

Formas práticas de incluir o gengibre na rotina:

Chá com lascas frescas (quente ou gelado).

Água aromatizada com rodelas de gengibre.

Shots matinais com limão e cúrcuma.

Ralado em saladas, legumes ou grelhados.

Smoothies com frutas cítricas.

Sopas: ótimo no jantar para melhorar a digestão.

Receitas asiáticas, como refogados e caldos.

Gengibre emagrece?

O gengibre não faz milagres, mas pode ajudar modestamente no processo de emagrecimento quando associado a déficit calórico e exercícios. Os estudos apontam três mecanismos principais:

Aumento discreto da termogênese: o gingerol ativa receptores termossensíveis, podendo elevar o gasto energético diário entre 30 e 120 kcal.

o gingerol ativa receptores termossensíveis, podendo elevar o gasto energético diário entre 30 e 120 kcal. Melhora da saciedade: ele potencializa o hormônio GLP-1 e regula o esvaziamento gástrico, ajudando a controlar a fome.

ele potencializa o hormônio GLP-1 e regula o esvaziamento gástrico, ajudando a controlar a fome. Melhora metabólica: reduz inflamação, melhora a sensibilidade à insulina e atenua picos de glicemia pós-refeição.

Contraindicações e cuidados

Alguns grupos devem evitar ou consumir gengibre apenas com cautela:

Pessoas com gastrite ativa ou refluxo severo, pois pode aumentar a irritação.

Usuários de anticoagulantes (varfarina, heparina, AAS em altas doses).

Pessoas com diarreia crônica ou intestino acelerado.

Gestantes: seguro até 1 g/dia; acima disso pode estimular contrações.

Perguntas frequentes

Posso tomar chá de gengibre todos os dias?

Sim, para a maioria das pessoas. Uma xícara por dia, pela manhã ou à tarde, é considerada segura.

Qual a quantidade ideal de gengibre por dia?

1 a 2 g/dia de gengibre fresco (cerca de ½ colher de sopa ralada)

0,5 a 1 g/dia de gengibre em pó.

Para efeitos metabólicos, 1,5 g/dia costuma ser eficaz. Para conforto digestivo, 1 g já funciona bem.

Chá de gengibre ajuda na imunidade?

Sim. Ele age por: efeito anti-inflamatório, ação antimicrobiana, ação antioxidante, melhora do fluxo sanguíneo.

Na prática, pode ajudar na prevenção de gripes, na dor de garganta, sinusite e em momentos de maior estresse.

Qual a melhor forma de consumir gengibre para emagrecer?

Não existe forma “queima-gordura”. O gengibre contribui de maneira discreta, sempre dentro de um contexto de rotina saudável, com boa alimentação e déficit calórico. A melhor estratégia é utilizá-lo regularmente, em chás, shots, sucos ou refeições, combinado a hábitos consistentes.

*Renata Gondim é nutricionista e ajuda mulheres 35+ a perderem peso ativando a tireoide e o metabolismo lento.