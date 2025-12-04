Gengibre: veja benefícios, como usar no dia a dia e se ajuda a emagrecer
Termogênico, anti-inflamatório e digestivo, o gengibre pode apoiar imunidade, conforto intestinal e até o emagrecimento quando aliado a bons hábitos.
O gengibre é um dos alimentos funcionais mais estudados graças à presença de compostos bioativos como gingerol, shogaol e zingerona.
Segundo a nutricionista Renata Gondim*, esses componentes são responsáveis por efeitos digestivos, anti-inflamatórios, antioxidantes e moduladores do metabolismo.
Benefícios do gengibre para a saúde
O alimento atua reduzindo inflamação de baixo grau, diminuindo dores articulares e rigidez matinal, estimulando a produção de bile, acelerando o esvaziamento gástrico, reduzindo náuseas (inclusive na TPM e em parte da gestação), melhorando refluxo e estufamento e trazendo mais conforto digestivo.
Renata Gondim reforça que esses efeitos só aparecem dentro de um contexto de alimentação e estilo de vida saudáveis.
Como usar gengibre no dia a dia
Formas práticas de incluir o gengibre na rotina:
- Chá com lascas frescas (quente ou gelado).
- Água aromatizada com rodelas de gengibre.
- Shots matinais com limão e cúrcuma.
- Ralado em saladas, legumes ou grelhados.
- Smoothies com frutas cítricas.
- Sopas: ótimo no jantar para melhorar a digestão.
- Receitas asiáticas, como refogados e caldos.
Gengibre emagrece?
O gengibre não faz milagres, mas pode ajudar modestamente no processo de emagrecimento quando associado a déficit calórico e exercícios. Os estudos apontam três mecanismos principais:
- Aumento discreto da termogênese: o gingerol ativa receptores termossensíveis, podendo elevar o gasto energético diário entre 30 e 120 kcal.
- Melhora da saciedade: ele potencializa o hormônio GLP-1 e regula o esvaziamento gástrico, ajudando a controlar a fome.
- Melhora metabólica: reduz inflamação, melhora a sensibilidade à insulina e atenua picos de glicemia pós-refeição.
Contraindicações e cuidados
Alguns grupos devem evitar ou consumir gengibre apenas com cautela:
- Pessoas com gastrite ativa ou refluxo severo, pois pode aumentar a irritação.
- Usuários de anticoagulantes (varfarina, heparina, AAS em altas doses).
- Pessoas com diarreia crônica ou intestino acelerado.
- Gestantes: seguro até 1 g/dia; acima disso pode estimular contrações.
Perguntas frequentes
Posso tomar chá de gengibre todos os dias?
Sim, para a maioria das pessoas. Uma xícara por dia, pela manhã ou à tarde, é considerada segura.
Qual a quantidade ideal de gengibre por dia?
- 1 a 2 g/dia de gengibre fresco (cerca de ½ colher de sopa ralada)
- 0,5 a 1 g/dia de gengibre em pó.
Para efeitos metabólicos, 1,5 g/dia costuma ser eficaz. Para conforto digestivo, 1 g já funciona bem.
Chá de gengibre ajuda na imunidade?
Sim. Ele age por: efeito anti-inflamatório, ação antimicrobiana, ação antioxidante, melhora do fluxo sanguíneo.
Na prática, pode ajudar na prevenção de gripes, na dor de garganta, sinusite e em momentos de maior estresse.
Qual a melhor forma de consumir gengibre para emagrecer?
Não existe forma “queima-gordura”. O gengibre contribui de maneira discreta, sempre dentro de um contexto de rotina saudável, com boa alimentação e déficit calórico. A melhor estratégia é utilizá-lo regularmente, em chás, shots, sucos ou refeições, combinado a hábitos consistentes.
*Renata Gondim é nutricionista e ajuda mulheres 35+ a perderem peso ativando a tireoide e o metabolismo lento.