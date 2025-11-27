Diário do Nordeste
Hibisco: benefícios, usos e tudo que você precisa saber sobre a planta

Nutricionista explica suas propriedades, orienta sobre consumo seguro e alerta para riscos em casos como gravidez, gastrite e pressão baixa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Chá tem muitos benefícios e pode auxiliar no emagrecimento.
Legenda: Chá tem muitos benefícios e pode auxiliar no emagrecimento.
Foto: Shutterstock.

Para quem inicia um processo de emagrecimento e busca alternativas complementares ao tratamento principal, o chá de hibisco costuma aparecer várias vezes como uma opção.

A infusão preparada com as flores da Hibiscus sabdariffa oferece não apenas potencial para auxiliar na perda de peso, mas também outros benefícios ao organismo.

Fácil de encontrar em supermercados, feiras orgânicas e até em consultórios de nutrição, o hibisco também é conhecido como Azedinha, Quiabo-azedo, Caruru-azedo, Rosélia ou Vinagreira, nomes populares no Brasil.

Quais são as propriedades?

Chá de hibisco.
Legenda: Chá de hibisco pode ser recomendado a quase qualquer pessoa, considerando que ela esteja realizando acompanhamento médico.
Foto: Shutterstock.

O nutricionista Douglas Pinheiro explica que o hibisco possui diversas propriedades. Entre elas estão os efeitos antioxidantes, devido às altas concentrações de vitaminas do complexo B, vitamina A e vitamina C. A planta também contém ferro, cálcio, potássio e uma quantidade significativa de fibras.

Por isso, o chá é utilizado para:

  • Reduzir a retenção de líquidos;
  • Auxiliar no combate à hipertensão;
  • Contribuir para a prevenção de problemas no fígado.

Para que serve o chá de hibisco

O nutricionista detalha que a bebida pode:

  • Ajudar a diminuir a pressão arterial, devido às propriedades anti-hipertensivas;
  • Contribuir na redução do colesterol;
  • Atuar como detox, estimulando o funcionamento do fígado;
  • Fortalecer o sistema imune e combater resfriados graças aos antioxidantes;
  • Auxiliar na prevenção do envelhecimento da pele;
  • Reduzir dores de estômago ou cólicas, pelo efeito analgésico e calmante.

O hibisco funciona mesmo para emagrecer?

Folhas secas de hibisco e xícara com chá.
Legenda: Chá de hibisco é preparado com as flores do Hibiscus sabdariffa.
Foto: Shutterstock.

Douglas Pinheiro explica que o chá pode ajudar no processo de emagrecimento principalmente por sua relação com a vitamina C, que favorece a diurese, ou seja, a eliminação de líquidos retidos no corpo.

Além disso, o hibisco contém antioxidantes como flavonoides e antocianinas, que “ajudam a quebrar as células de gordura”, reforça o nutricionista.

Quem pode tomar?

Segundo Pinheiro, o chá de hibisco pode ser indicado para quase todas as pessoas, desde que acompanhadas por um profissional de saúde e seguindo uma rotina de alimentação saudável.

Ele ressalta que o consumo deve ser orientado porque o chá pode causar intoxicação, já que promove perda significativa de eletrólitos, como o potássio.

Quem não deve tomar o chá?

Grávidas
Gestantes não devem consumir o chá de hibisco. O nutricionista alerta que alterações hormonais provocadas pela bebida podem causar problemas ao bebê e até mesmo um aborto espontâneo.

Pressão baixa
Pessoas com pressão baixa são desaconselhadas a ingerir o chá. “Nesses casos, ele pode causar tontura ou sonolência”, afirma Pinheiro.

Gastrite
Quem tem histórico de gastrite deve evitar o consumo para não aumentar a ingestão de ácidos e vitamina C. O nutricionista explica que o chá pode provocar desconforto e acidez elevada no estômago.

Efeitos colaterais
Até o momento, os efeitos colaterais conhecidos envolvem principalmente pessoas com pressão baixa. Nesses casos, os sintomas mais comuns são:

  • Tontura;
  • Sonolência;
  • Escurecimento da visão;
  • Desmaio.

Existe horário certo para tomar?

Por ser um chá com efeito diurético, é importante observar o horário de consumo. A recomendação é ingerir a bebida entre a manhã e o meio da tarde, com limite até 15h, para evitar que a perda de líquidos prejudique o sono à noite.

Benefícios para quem pode consumir

Douglas Pinheiro explica que, em pessoas com diabetes, o chá não tem contraindicação. “Pode ser até bem recomendado, porque tem propriedades antiglicemiantes”, afirma.

Ele reforça que o hibisco não realiza milagres quando utilizado isoladamente no processo de emagrecimento, mas pode ser um bom aliado em combinação com hábitos saudáveis.

“Utilizamos o chá no planejamento alimentar não só para o emagrecimento, mas também para ajudar a desinchar no início da semana, quando o paciente vem de exageros no álcool ou na alimentação”, pontua o nutricionista.

Como fazer o chá de hibisco

Chá tem muitos benefícios e pode auxiliar no emagrecimento.
Legenda: Chá tem muitos benefícios e pode auxiliar no emagrecimento.
Foto: Shutterstock.

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 2 colheres de sopa de flores secas de hibisco ou sachê

Modo de fazer

  • Colocar a água para ferver
  • Logo depois, acrescentar as flores secas da planta no líquido e tampar a panela
  • Quando finalizada a infusão, coar o líquido e tomar

*Douglas Pinheiro é nutricionista graduado pela Universidade Estácio e Pós-graduado em Nutrição e Atividade física Universidade Estadual do Ceará (Uece).

