Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil; veja quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma determinação ordenando a apreensão de canetas emagrecedoras sem registro no Brasil.

Os medicamentos, lotes, fabricantes e motivos da apreensão foram divulgados no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira (23).

Veja lista de canetas proibidas

Lipoless MD 15 mg/Lipoless 15 mg, 12,5 mg e 10 mg – todos os lotes produzidos pelo Laboratório Éticos;

Retatrutide 40 mg – todas as marcas e lotes;

Tirzec 15mg/Tirzec pen 15 mg – todas as marcas e lotes;

Lipoland 15 mg – todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan;

T.G 15 mg e 10 mg – todos os lotes produzidos pelo laboratório Landerlan;

Dessa forma, estão proibidas a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação e o uso do produto, que não tem registro sanitário. A determinação consta na Resolução (RE) nº 690/2026.

Proibição da Anvisa

Conforme a Anvisa, as medidas foram motivadas pelo aumento das evidências de propaganda e comercialização irregulares das chamadas canetas emagrecedoras, inclusive na internet, o que é proibido para medicamentos no Brasil. Assim, as medidas foram editadas com o propósito de impedir o desvio de uso desses produtos, a fim de proteger a saúde da população.

Medicamentos sem registro no Brasil só podem ser importados de forma excepcional e para uso exclusivamente pessoal, mediante prescrição médica e o cumprimento de requisitos adicionais. Porém, nos casos em que a Anvisa publica proibição específica, a importação, por qualquer modalidade, também fica suspensa.

Orientações

Por se tratar de produtos irregulares de origem desconhecida, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo ou qualidade. Por isso, não devem ser usados em nenhuma hipótese.

Os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem os produtos das marcas e lote citados, podem entrar em contato com a Agência, pelos Canais de Atendimento, ou com a Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.