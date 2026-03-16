Anvisa proíbe venda de marca de azeite por irregularidades; veja qual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta segunda-feira (16), a venda de azeites da marca San Olivetto devido a irregularidades nas empresas responsáveis pela importação e distribuição do produto.

Conforme o documento da agência reguladora, o azeite de oliva extra virgem San Olivetto tem origem desconhecida. Essa falta de clareza da composição pode refletir em riscos para os consumidores.

A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), prevê a apreensão dos produtos e proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos produtos em todo o território nacional.

Irregularidades

De acordo com a decisão, o rótulo da marca diz que a importadora responsável é a empresa Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda, mas o CNPJ da companhia está suspenso por inconsistência cadastral desde 22 de maio de 2025 junto à Receita Federal.

Outra irregularidade informada é sobre a distribuidora da empresa, a Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda, que levou baixa desde 6 de novembro de 2024, após encerramento por liquidação voluntária.

Veja também Culinária Anvisa proíbe 'azeite da Shopee' e determina recolhimento de sal grosso e doce de leite Ser Saúde Anvisa proíbe venda de suplementos em cápsulas; saiba quais

Devido às irregularidades, a Anvisa apontou não ser possível identificar com exatidão a origem do produto, o que resultou na proibição da venda e uso dos produtos no Brasil.

Segundo a agência, a decisão foi embasada nas normas da legislação sanitária brasileira que tratam da segurança e da regularização de alimentos.