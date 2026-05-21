SUS passa a oferecer novo exame para detectar câncer de intestino precocemente

O Sistema Único de Saúde (SUS) adotou um novo exame para detectar casos de câncer de intestino de forma precoce. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde (MS) nesta quinta-feira (21). O Teste Imunoquímico Fecal (FIT, na sigla em inglês) tem sensibilidade entre 85% e 92% para identificar possíveis alterações.

Esse é o exame de referência para homens e mulheres assintomáticos entre 50 e 75 anos. Conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA), essa mudança pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença.

"O FIT é um exame de fezes que detecta pequenas quantidades de sangue oculto, invisíveis a olho nu, que podem ser sinal de pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer no intestino. Diferentemente dos exames antigos de sangue oculto nas fezes, o FIT utiliza anticorpos específicos para identificar sangue humano, o que aumenta a precisão do teste", detalhou o INCA.

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Quais as vantagens do Teste Imunoquímico Fecal?

A adoção desse novo exame no SUS possui diversas vantagens, como:

Ser menos invasivo;

Ter maio adesão da população;

Pode ser feito com apenas uma amostra;

Não precisa de dieta restritiva antes da coleta;

Não exige preparo intestinal.

Como será realizado o exame?

Os pacientes receberão os materiais necessários para realizar a coleta em casa. O kit deve ser posteriormente enviado para análise laboratorial.

Se o resultado detectar sangue oculto, o paciente será encaminhado para exames complementares, como a colonoscopia. Com os exames mais completos, os médicos conseguiram visualizar o cólon e o reto. Caso seja necessário, também podem retirar pólipos, evitando que lesões evoluam para o câncer.