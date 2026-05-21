Edital do concurso da Alece 2026 é lançado com 200 vagas efetivas e cadastro de reserva

O edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) de 2026 foi lançado nesta quarta-feira (20). O documento está disponível no Diário Oficial da Alece (DOALECE). Ao todo, são 200 vagas efetivas.

A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, o deputado Romeu Aldigueri (PSB), nesta quarta-feira (20), durante live nas redes sociais.

As oportunidades serão divididas da seguinte forma:

170 para Analista Legislativo (nível superior);

30 para Técnico Legislativo (nível médio).

O certame também selecionará candidatos para a formação de cadastro de reserva, com 400 oportunidades.

A criação das vagas foi aprovada pelos deputados em 14 de maio, por meio do PL 327/26.

Em 5 de maio, a Casa publicou o termo de referência para contratação da banca responsável pela organização e execução do concurso público.

O Legislativo estadual já anunciou, inclusive, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) como banca organizadora do certame.

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Inscrições

As inscrições para o concurso da Alece 2026, por meio do site do Idecan.

Valor da taxa de inscrição:

Técnico Legislativo — R$ 97

Analista Legislativo — R$ 137

>>> Confira o edital do Concurso da Alece 2026

Data da prova

A prova será realizada em 16 de agosto de 2026. Ao todo, o certame será aplicado em 14 municípios do Ceará, com o candidato sendo designado à cidade mais próxima de sua residência.

Confira os locais de prova do Concurso Alece 2026:

Fortaleza

Aracati

Baturité

Camocim

Canindé

Crateús

Iguatu

Itapipoca

Juazeiro do Norte

Quixadá

Sobral

Russas

Tauá

Tianguá

O resultado final deve ser publicado em 8 de janeiro de 2027.

Cotas raciais

No início deste mês, os parlamentares aprovaram a reserva de 30% das vagas oferecidas em concursos públicos da Assembleia Legislativa a candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas. A medida já valerá para o certame de 2026.

Conforme o projeto, o percentual das cotas raciais sobre o total de vagas será dividido da seguinte forma: