Edital do concurso da Alece 2026 é lançado com 200 vagas efetivas e cadastro de reserva
Banca organizadora do certame será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).
O edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) de 2026 foi lançado nesta quarta-feira (20). O documento está disponível no Diário Oficial da Alece (DOALECE). Ao todo, são 200 vagas efetivas.
A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, o deputado Romeu Aldigueri (PSB), nesta quarta-feira (20), durante live nas redes sociais.
As oportunidades serão divididas da seguinte forma:
- 170 para Analista Legislativo (nível superior);
- 30 para Técnico Legislativo (nível médio).
O certame também selecionará candidatos para a formação de cadastro de reserva, com 400 oportunidades.
A criação das vagas foi aprovada pelos deputados em 14 de maio, por meio do PL 327/26.
Em 5 de maio, a Casa publicou o termo de referência para contratação da banca responsável pela organização e execução do concurso público.
O Legislativo estadual já anunciou, inclusive, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) como banca organizadora do certame.
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Inscrições
As inscrições para o concurso da Alece 2026, por meio do site do Idecan.
Valor da taxa de inscrição:
- Técnico Legislativo — R$ 97
- Analista Legislativo — R$ 137
>>> Confira o edital do Concurso da Alece 2026
Data da prova
A prova será realizada em 16 de agosto de 2026. Ao todo, o certame será aplicado em 14 municípios do Ceará, com o candidato sendo designado à cidade mais próxima de sua residência.
Confira os locais de prova do Concurso Alece 2026:
- Fortaleza
- Aracati
- Baturité
- Camocim
- Canindé
- Crateús
- Iguatu
- Itapipoca
- Juazeiro do Norte
- Quixadá
- Sobral
- Russas
- Tauá
- Tianguá
O resultado final deve ser publicado em 8 de janeiro de 2027.
Cotas raciais
No início deste mês, os parlamentares aprovaram a reserva de 30% das vagas oferecidas em concursos públicos da Assembleia Legislativa a candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas. A medida já valerá para o certame de 2026.
Conforme o projeto, o percentual das cotas raciais sobre o total de vagas será dividido da seguinte forma:
- 25% a candidatos pretos e pardos;
- 3% a candidatos indígenas;
- 2% a candidatos quilombolas.