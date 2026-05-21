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Legislativo Judiciário Executivo

Operação da Polícia Federal afasta prefeito e vice-prefeita de Jardim (CE)

O órgão cumpre 34 mandados de busca e apreensão em municípios do interior cearense.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
PontoPoder
À esquerda, homem branco de cabelos grisalhos e blus vermelha atrás de bandeiras do Brasil. À direita, mulher branca de cabelos lisos e pretos, com blusa longa cinza, discursando, com bandeiras do Brasil atrás.
Legenda: Prefeito diz ter sido "surpreendido" pela decisão.
Foto: Reprodução/Instagram.

Antônio Fernando Coutinho (PT) e Jezika Matias Costa (PSB), prefeito e vice-prefeita do município de Jardim, foram afastados temporariamente de seus mandatos na manhã desta quinta-feira (21). A determinação foi expedida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) e realizada durante operação da Polícia Federal (PF).

O órgão, junto à Coordenadoria-Geral da União no Ceará (CGU-CE), cumpre 34 mandados de busca e apreensão na chamada Operação Kingdom. A ação investiga um suposto esquema de fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo cidades cearenses.

Além de Jardim, os mandados também estão sendo cumpridos em outras cinco cidades: Aurora, Barbalha, Juazeiro do Norte, Porteiras e Sobral.

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Ao PontoPoder, a assessoria da prefeitura de Jardim informou que as buscas foram realizadas na residência e no gabinete no prefeito, embora não tenha havido apreensão, e do ex-prefeito Aniziário Costa (PT).

Em nota, foi afirmado que, "diante das informações iniciais disponíveis, tudo indica que os fatos mencionados dizem respeito a situações vinculadas a gestões anteriores, sem relação com a atual administração municipal". A defesa do ex-prefeito não foi localizada pela reportagem.

Prefeito 'surpreendido' com afastamento

Através de comunicado oficial enviado ao PontoPoder, o gabinete da Prefeitura afirmou que Antônio estava cumprindo agenda em Brasília, quando teria sido "surpreendido" com a decisão judicial.

Pela "imediatez" do caso, a assessoria também informou que a defesa do chefe municipal ainda há de se manifestar de maneira mais detalhada. Por hora, ela "ainda não teve acesso integral aos autos do processo".

Além disso, Antônio está convicto de que retornará ao exercício do cargo e "reafirma sua confiança na Justiça, nas instituições democráticas e no devido processo legal, certo de que todos os esclarecimentos serão prestados de forma transparente e respeitosa".

Entenda o caso

Conforme a PF, os investigados faziam uso de empresas com indícios de fachada, vínculos familiares e possíveis “laranjas” para direcionar contratos públicos e ocultar valores obtidos de forma ilícita. As ações do grupo tinham início no município de Jardim.

Ao todo, 30 cidades do Ceará, de Pernambuco e do Piauí tinham contratos com cinco empresas investigadas pela Polícia. O rendimento para essas instituições foi superior a R$ 15 milhões em recursos públicos federais, além de cerca de R$ 32 milhões de órgãos públicos.

Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e falsidade ideológica.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

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