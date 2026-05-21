PF cumpre 34 mandados contra grupo suspeito de fraudar licitações em municípios do Ceará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21), a Operação Kingdom, que investiga um suposto esquema de fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo municípios do Ceará.

A ação ocorre em conjunto com a Controladoria-Geral da União no Ceará (CGU-CE) e cumpre 34 mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, uma das empresas investigadas movimentou cerca de R$ 290 milhões, valor que, conforme a PF, é suspeito de ter sido utilizado em esquemas ligados a fraudes licitatórias e ocultação de recursos desviados.

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Conforme imagens enviadas pela PF, a sede da Prefeitura de Jardim (CE) e Secretaria Municipal de Educação foram endereços alvos dos agentes da PF e CGU.

Os mandados são cumpridos nos municípios:

Juazeiro do Norte;

Jardim;

Sobral;

Barbalha;

Aurora;

Porteiras.

A Justiça determinou o afastamento cautelar de dois agentes políticos do município de Jardim, no Cariri cearense. Os cargos não foram divulgados. As decisões foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5).

Grupo atuava com empresas de fachada e 'laranjas'

De acordo com a Polícia Federal, o núcleo do grupo investigado atuava a partir de Jardim e utilizava empresas com indícios de fachada, vínculos familiares e possíveis “laranjas” para direcionar contratos públicos e ocultar valores obtidos de forma ilícita.

As investigações também apontam que editais de licitação teriam sido elaborados com cláusulas restritivas para favorecer empresas escolhidas pelo grupo.

A suspeita é de que os contratos fossem direcionados de maneira irregular em troca de vantagens indevidas a agentes públicos.

Segundo a PF, cinco empresas investigadas mantiveram contratos com mais de 30 municípios nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Juntas, elas receberam mais de R$ 15 milhões em recursos públicos federais e cerca de R$ 32 milhões de órgãos públicos.

Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e falsidade ideológica.

As apurações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e a extensão do prejuízo causado aos cofres públicos.