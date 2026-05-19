Morre aluno de 16 anos vítima de ataque em escola estadual de Quixadá

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) confirmou, nesta terça-feira (19), a morte do aluno de 16 anos atacado por outro estudante na escola estadual EEMTI Cel. Virgílio Távora, em Quixadá.

O adolescente foi vítima de um golpe com objeto perfurocortante na última quarta-feira (13). O aluno de 15 anos, autor das agressões, foi apreendido e autuado por participação em ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio no mesmo dia do episódio, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Polícia informou que o ataque ocorreu durante uma briga motivada por bullying. A vítima foi socorrida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 6 dias depois.

As aulas na unidade de ensino foram suspensas durante a última semana devido à gravidade do episódio.

*O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque e a forma como foi cometida a ação violenta para não estimular outras semelhantes.

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Seduc e Elmano manifestam pesar

Em nota, a Seduc manifestou "profundo pesar" pelo falecimento do aluno. Segundo o comunicado da Pasta, a perda do jovem "causa grande consternação e tristeza em toda a rede pública estadual de ensino".

"Neste momento de dor, a Seduc se solidariza com os familiares, amigos, colegas, professores e toda a comunidade escolar, expressando sinceros sentimentos e desejando força e conforto diante desta perda irreparável", diz a nota.

A Secretaria disse ainda repudiar "toda e qualquer forma de violência" e comentou sobre o "fortalecimento das ações de prevenção, cuidado e proteção nas escolas da rede estadual".

"A promoção da cultura de paz, do diálogo, do respeito e da convivência saudável continuará sendo prioridade, para que as escolas permaneçam como espaços seguros, acolhedores e dedicados à formação humana e educacional dos estudantes", finalizou o órgão no comunicado.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, também se pronunciou sobre o caso de violência em publicação nas redes sociais.

"Recebi com profunda tristeza a notícia da morte do estudante da EEMTI Cel Virgílio Távora, em Quixadá. Neste momento de dor me solidarizo com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar do município. Que Deus conforte o coração de todos que sofrem com essa partida. Todo o acompanhamento está sendo dado aos alunos e profissionais no ambiente escolar", afirmou o gestor na nota.

Relembre o caso

Na última quarta-feira (13), um aluno de 15 anos foi apreendido após atacar outro estudante, de 16, com um objeto perfurocortante em uma escola estadual no município de Quixadá, no Interior do Ceará.

Conforme a SSPDS, ele foi autuado por participação em ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

A Polícia informou que o ataque ocorreu durante uma briga motivada por bullying. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas morreu nesta terça-feira (19).

Ainda conforme informações da polícia, um terceiro adolescente também foi levado para a delegacia e prestou depoimento. A corporação investiga se ele teve participação no caso.

Em nota, a Seduc informou que "acionou imediatamente" o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia militar, o Conselho Tutelar e os familiares dos envolvidos. O caso é acompanhado pela Delegacia de Quixadá.

As aulas na escola foram suspensas e retornaram apenas nessa segunda-feira (18).

A PMCE afirmou ainda que a Patrulha de Segurança Escolar acompanhou os alunos da instituição de ensino nesses últimos dias. A iniciativa contempla visitas dos agentes de segurança e a participação em reuniões com gestores, professores e pais de alunos, além de palestras educativas na escola, abordando temas como respeito às diferenças, empatia e prevenção ao bullying.