PF investiga esquema de fraudes em contratações públicas em Pindoretama e Ibiapina, no CE

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), a "Operação Papel em Branco", que investiga um suposto esquema de fraudes em contratações públicas envolvendo serviços de papelaria nos municípios de Pindoretama e Ibiapina, no Ceará.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Fortaleza e Pindoretama, por determinação da Justiça Federal. A ação conta com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

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Segundo a PF, a investigação apura possíveis irregularidades em dispensas de licitação realizadas por secretarias municipais, além de indícios de desvio de recursos públicos federais.

Durante a operação, os agentes buscam apreender documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam auxiliar na identificação dos envolvidos e na análise da destinação do dinheiro público repassado aos municípios investigados.

Empresas movimentavam valores acima da capacidade operacional

As investigações começaram após um órgão de controle financeiro apontar movimentações consideradas incompatíveis com a capacidade operacional de empresas que participaram das contratações públicas. Também há suspeitas de repasses indevidos a agentes públicos.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por crimes como corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.

O material apreendido será analisado e as investigações seguem em andamento.