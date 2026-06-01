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Roberto Cláudio admite desejo de ser vice de Ciro, mas Moses lembra acordo de candidatura à Câmara

Ex-prefeito não descarta disputar cargo majoritário, enquanto Moses Rodrigues afirma que compromisso firmado com a direção nacional prevê candidatura à Câmara Federal

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e
PontoPoder
Colagem de fotos. Do lado esquerdo, Roberto Cláudio gesticula enquanto concede entrevista. Do lado direito, Moses Rodrigues olha para o horizonte durante sessão na Câmara dos Deputados.
Legenda: Roberto Cláudio e Moses Rodrigues comandam o União Brasil em Fortaleza e no Ceará, respectivamente.
Foto: Fabiane de Paula/SVM; Bruno Spada/Câmara dos Deputados.

A possibilidade de o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) integrar a chapa majoritária de Ciro Gomes (PSDB) nas eleições deste ano voltou a expor divergências dentro da Federação União Progressista no Ceará. Enquanto Roberto admite que gostaria de disputar a Vice-Governadoria, o presidente estadual do União Brasil, o deputado federal Moses Rodrigues, afirma que o compromisso firmado com a direção nacional da federação prevê que o ex-prefeito concorra a uma vaga na Câmara dos Deputados.

As declarações foram dadas ao PontoPoder e ocorrem em meio às discussões sobre o futuro da composição, que reúne União Brasil e Progressistas (PP) e abriga lideranças tanto da oposição quanto da base do governador Elmano de Freitas (PT).

Desde a criação do União Progressista, o bloco é alvo de disputas no Ceará. Embora a presidência da federação tenha ficado com o ex-deputado federal Capitão Wagner, ligado à oposição, os comandos estaduais do União Brasil e do PP permaneceram com os deputados federais Moses Rodrigues e AJ Albuquerque, ambos aliados do Governo estadual. Como parte do acordo, os dois receberam aval das direções nacionais para manterem apoio a Elmano.

Em entrevista ao PontoPoder no último domingo (31), Roberto Cláudio afirmou que recebeu um "convite honroso" de Ciro Gomes para compor a chapa majoritária.

"Não minto que gostaria de participar dessa chapa, porque acho que, se a gente ganhar, vamos construir um ciclo histórico de mudanças para o Ceará"
Roberto Cláudio
Presidente do União Brasil em Fortaleza

Apesar disso, ele ressaltou que a definição sobre qual cargo disputará ainda será tomada mais adiante, em diálogo com o partido e com os aliados. Contudo, questionado se descartava concorrer a deputado federal, ele respondeu que não. "Pode acontecer. Não descarto. Definitivamente não descarto", ressaltou.

Compromisso com a chapa federal

Já Moses Rodrigues afirmou que a candidatura de Roberto Cláudio à Câmara Federal foi um dos entendimentos que viabilizaram a construção do acordo da federação no Estado.

Segundo o parlamentar, a prioridade da Executiva Nacional da União Progressista é ampliar sua bancada na Câmara dos Deputados, e a meta estabelecida para o Ceará é eleger cinco parlamentares federais. "Esse foi o compromisso assumido pelo grupo liderado pelo Capitão Wagner", afirmou.

Moses acrescentou que a federação não pretende abrir mão de candidaturas competitivas para a Câmara em nenhum estado.

"O União Progressista trabalha para eleger aproximadamente 110 deputados federais no Brasil. Queremos ser a maior bancada da Câmara Federal e, em nenhum estado, faremos concessões que prejudiquem nossa chapa federal"
Moses Rodrigues
Deputado federal e presidente do União Brasil no Ceará

Segundo ele, qualquer mudança nesse arranjo exigiria uma nova negociação com as direções nacionais do União Brasil e do Progressistas.

Acordo preservado

A possibilidade de Roberto Cláudio deixar a disputa proporcional para ocupar uma vaga na chapa majoritária também reacendeu questionamentos sobre uma possível reviravolta. Nos bastidores, integrantes da legenda e interlocutores afirmam que os dirigentes nacional da legenda poderiam decidir pelo apoio oficial da sigla ao governador Elmano de Freitas.

Ao comentar o tema, Roberto Cláudio negou qualquer risco de ruptura e afirmou que os entendimentos firmados durante a criação da federação continuam válidos. Segundo ele, caso decida disputar o cargo ao lado de Ciro, a composição será submetida ao "rito partidário".

Moses Rodrigues admitiu que o acordo pode ser mudado, mas ponderou que precisaria de uma nova articulação nacional. "Acredito que o Roberto Cláudio vai cumprir o compromisso assumido com a executiva nacional de disputar uma vaga de deputado federal, porque foi isso que foi tratado com a executiva nacional, na pessoa dos presidentes Rueda e Ciro Nogueira", finalizou.

 

 

 

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