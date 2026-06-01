Roberto Cláudio admite desejo de ser vice de Ciro, mas Moses lembra acordo de candidatura à Câmara
Ex-prefeito não descarta disputar cargo majoritário, enquanto Moses Rodrigues afirma que compromisso firmado com a direção nacional prevê candidatura à Câmara Federal
A possibilidade de o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) integrar a chapa majoritária de Ciro Gomes (PSDB) nas eleições deste ano voltou a expor divergências dentro da Federação União Progressista no Ceará. Enquanto Roberto admite que gostaria de disputar a Vice-Governadoria, o presidente estadual do União Brasil, o deputado federal Moses Rodrigues, afirma que o compromisso firmado com a direção nacional da federação prevê que o ex-prefeito concorra a uma vaga na Câmara dos Deputados.
As declarações foram dadas ao PontoPoder e ocorrem em meio às discussões sobre o futuro da composição, que reúne União Brasil e Progressistas (PP) e abriga lideranças tanto da oposição quanto da base do governador Elmano de Freitas (PT).
Desde a criação do União Progressista, o bloco é alvo de disputas no Ceará. Embora a presidência da federação tenha ficado com o ex-deputado federal Capitão Wagner, ligado à oposição, os comandos estaduais do União Brasil e do PP permaneceram com os deputados federais Moses Rodrigues e AJ Albuquerque, ambos aliados do Governo estadual. Como parte do acordo, os dois receberam aval das direções nacionais para manterem apoio a Elmano.
Em entrevista ao PontoPoder no último domingo (31), Roberto Cláudio afirmou que recebeu um "convite honroso" de Ciro Gomes para compor a chapa majoritária.
"Não minto que gostaria de participar dessa chapa, porque acho que, se a gente ganhar, vamos construir um ciclo histórico de mudanças para o Ceará"
Apesar disso, ele ressaltou que a definição sobre qual cargo disputará ainda será tomada mais adiante, em diálogo com o partido e com os aliados. Contudo, questionado se descartava concorrer a deputado federal, ele respondeu que não. "Pode acontecer. Não descarto. Definitivamente não descarto", ressaltou.
Compromisso com a chapa federal
Já Moses Rodrigues afirmou que a candidatura de Roberto Cláudio à Câmara Federal foi um dos entendimentos que viabilizaram a construção do acordo da federação no Estado.
Segundo o parlamentar, a prioridade da Executiva Nacional da União Progressista é ampliar sua bancada na Câmara dos Deputados, e a meta estabelecida para o Ceará é eleger cinco parlamentares federais. "Esse foi o compromisso assumido pelo grupo liderado pelo Capitão Wagner", afirmou.
Moses acrescentou que a federação não pretende abrir mão de candidaturas competitivas para a Câmara em nenhum estado.
"O União Progressista trabalha para eleger aproximadamente 110 deputados federais no Brasil. Queremos ser a maior bancada da Câmara Federal e, em nenhum estado, faremos concessões que prejudiquem nossa chapa federal"
Segundo ele, qualquer mudança nesse arranjo exigiria uma nova negociação com as direções nacionais do União Brasil e do Progressistas.
Acordo preservado
A possibilidade de Roberto Cláudio deixar a disputa proporcional para ocupar uma vaga na chapa majoritária também reacendeu questionamentos sobre uma possível reviravolta. Nos bastidores, integrantes da legenda e interlocutores afirmam que os dirigentes nacional da legenda poderiam decidir pelo apoio oficial da sigla ao governador Elmano de Freitas.
Ao comentar o tema, Roberto Cláudio negou qualquer risco de ruptura e afirmou que os entendimentos firmados durante a criação da federação continuam válidos. Segundo ele, caso decida disputar o cargo ao lado de Ciro, a composição será submetida ao "rito partidário".
Moses Rodrigues admitiu que o acordo pode ser mudado, mas ponderou que precisaria de uma nova articulação nacional. "Acredito que o Roberto Cláudio vai cumprir o compromisso assumido com a executiva nacional de disputar uma vaga de deputado federal, porque foi isso que foi tratado com a executiva nacional, na pessoa dos presidentes Rueda e Ciro Nogueira", finalizou.