Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Espaço Inovação é a novidade do 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026

Com a participação de especialistas em diversas áreas, arena vai ampliar os debates que podem trazer soluções para as cidades e o dia a dia do cidadão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Legenda: Evento reúne lideranças políticas e institucionais do Estado.
Foto: Thiago Gadelha

Uma das atrações do 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026: “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados” será o Espaço Inovação, criado neste ano para ampliar os debates sobre as temáticas que serão abordadas durante o evento, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. 

Trata-se de uma arena à parte dos palcos principais (A e B), onde estarão ocorrendo os painéis e as palestras âncoras, ressaltando, como o próprio nome explica, os aspectos da inovação voltados para a gestão pública. “O Espaço Inovação nasceu justamente da compreensão de que a gestão pública moderna precisa ir além do debate conceitual. 

Se o tema desta edição é ‘Governar com Estratégia, Inovar para Resultados’, era fundamental não só mantermos, mas investirmos em um ambiente onde a inovação pudesse ser vivenciada na prática”, explica Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário. Ele explica que o objetivo desse espaço é aproximar gestores municipais de soluções, tecnologias, experiências e iniciativas capazes de apoiar os desafios reais da administração pública. 

“Mais do que apresentar ferramentas, a proposta é mostrar caminhos concretos para tornar a gestão mais eficiente, inteligente, sustentável e conectada às necessidades da população”, reforça o coordenador técnico do Seminário. Cidades Inteligentes Entre as palestras do Espaço Inovação está a de Carlos Alexandria,  Superintendente Nacional de Negócios do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que vai abordar o tema “Cidades Inteligentes na Prática”. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026: programação terá temas de impacto para cidades

“Uma cidade inteligente é aquela que utiliza tecnologia, dados e inovação para melhorar a vida das pessoas. Não se trata apenas de ter mais tecnologia, mas de usar a tecnologia de forma estratégica para tornar os serviços públicos mais eficientes, acessíveis, integrados e centrados no cidadão”, resume. 

Carlos Alexandria observa que já existem soluções do SERPRO que ajudam os municípios nessa jornada, como o Cidades Gov.br, que acelera a digitalização dos serviços públicos municipais; o Serpro Visão, voltado para gestão estratégica, indicadores e acompanhamento de metas; além de soluções de atendimento digital, integração de dados e plataformas em nuvem soberana para modernização da infraestrutura tecnológica dos governos. 

“Muitos municípios brasileiros ainda estão em diferentes níveis de maturidade digital, principalmente por limitações orçamentárias, estruturais e de pessoal técnico. Mas o avanço tem sido significativo. Hoje já existem soluções acessíveis e modelos compartilhados que permitem que até cidades menores iniciem sua jornada rumo ao conceito de cidade inteligente”, ressalta o Superintendente Nacional de Negócios do SERPRO. 

O painel 

O Espaço Inovação terá outras palestras, em uma programação bastante ampla de temáticas. São exemplos de temas a serem tratados: “Educação como Política Pública de Futuro: como projetos de tecnologia e letramento digital transformam vidas”, com Rodrigo Cursino, Gerente de Operações de Soluções Educacionais; “O futuro das cidades passa pelos Negócios de Impacto”, de Francisco Pedro Silva Neto, Articulador Regional Metropolitano de Fortaleza (SEBRAE-CE); “Inclusão escolar e saúde mental da rede municipal”, com Carolline Demes e Omar Fernandes, CEOs e Co fundadores da Med4school Soluções em Saúde; “Os negócios de impacto e a gestão pública”, de Talisson Eloia Barbosa, Gerente de Projetos da Social Brasilis; “APP Crédito - Crédito, Saúde e Valorização do Servidor Público: Um Novo Modelo de Benefício para a Gestão Municipal”, com a psicóloga Mirna Tinôco e Pedro Henrique Alcino, CEO da Appcredito; “A Nova Era das Licitações: Descobrindo a CPSI (Contratação Pública de Solução Inovadora) para Cidades Inteligentes”, de José Jeová Abreu de Melo Júnior; “ Reforma Tributária e Municípios: O Desafio de Construir uma Nova Governança Fiscal”, com Íkaro Saraiva Silveira. 

“Queremos que prefeitos, secretários e equipes técnicas encontrem no Espaço Inovação oportunidades para conhecer novas ideias, trocar experiências e visualizar, de forma prática, como a inovação pode ser aplicada no dia a dia dos municípios, seja na transformação digital, na gestão de dados, na melhoria dos serviços públicos ou no desenvolvimento de políticas mais efetivas”, projeta Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário. 

“O Seminário se consolida cada vez mais como um espaço estratégico para discutir o futuro das cidades, especialmente em um momento em que temas como inteligência artificial, cidades inteligentes, governança de dados, reforma tributária, segurança cibernética e transformação digital passam a impactar diretamente a gestão pública e a vida da população”, avalia Carlos Alexandria. “É também uma oportunidade importante para apresentar soluções concretas já disponíveis no mercado público brasileiro, como as plataformas digitais do SERPRO voltadas à modernização dos municípios, integração de serviços, gestão estratégica e melhoria da experiência do cidadão”, finaliza o Superintendente Nacional de Negócios do SERPRO. 

Inscrições e hospedagem 

O 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 é promovido pelo Diário do Nordeste e pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos. 

As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas no site do evento. Para os participantes do Seminário que vierem de outras cidades e estados, existe uma parceria com hotéis onde se pode obter desconto no preço das diárias. São eles: Afago Mareiro Hotel (bairro Meireles), Hotel Villa Mayor (Meireles), Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), Hotel Gran Mareiro (Praia do Futuro) e Hotel Praia Centro (Praia de Iracema). 

Serviço: 

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/ 

Assuntos Relacionados
Colagem de fotos. Do lado esquerdo, Roberto Cláudio gesticula enquanto concede entrevista. Do lado direito, Moses Rodrigues olha para o horizonte durante sessão na Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Roberto Cláudio admite desejo de ser vice de Ciro, mas Moses lembra acordo de candidatura à Câmara

Ex-prefeito não descarta disputar cargo majoritário, enquanto Moses Rodrigues afirma que compromisso firmado com a direção nacional prevê candidatura à Câmara Federal

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
Há 38 minutos
PontoPoder

Espaço Inovação é a novidade do 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026

Com a participação de especialistas em diversas áreas, arena vai ampliar os debates que podem trazer soluções para as cidades e o dia a dia do cidadão.

Redação
Há 51 minutos
Foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), durante coletiva de imprensa.
PontoPoder

Elmano aciona STF contra decisão do TST que determina reintegração de servidores de estatal extinta

Governo cearense questiona no Supremo decisão trabalhista sobre demissões e contesta norma que permite extinção de processos sem aviso prévio.

Bruno Leite
Há 1 hora
Ciro Gomes durante evento do PSDB. Ele olha para o horizonte e, ao fundo, aparece um banner com a sigla PSDB.
PontoPoder

Ciro defende Aécio para Presidência e diz que PL vai apoiar Flávio: 'Com o meu absoluto respeito'

O pré-candidato ao Governo do Ceará afirmou que aliança estadual respeitará posições diferentes na disputa nacional.

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
01 de Junho de 2026
Montagem reúne os políticos Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Lula, Flávio Bolsonaro e Aécio Neves em eventos e discursos públicos.
PontoPoder

Palanques presidenciais no Ceará têm histórico de rejeição, divisão e apagamento

O PontoPoder relembra as alianças entre candidaturas nacionais e estaduais nos últimos 20 anos no Ceará.

Luana Barros
01 de Junho de 2026
Foto de Flávio Dino.
PontoPoder

Ministro Flávio Dino sofre acidente doméstico e cancela ida ao Fórum de Lisboa

O ministro sofreu uma fratura e rompimento de ligamento no pé.

Redação
31 de Maio de 2026
Missa de Santo Antônio, em Barbalha, tem Elmano e Ciro com aliados em lados opostos
PontoPoder

Missa de Santo Antônio, em Barbalha, tem Elmano e Ciro com aliados em lados opostos

Apoiadores dos dois pré-candidatos ao Governo do Ceará manifestaram apoio em clima de disputa aos gritos no encerramento da cerimônia religiosa.

Marcos Moreira e Thatiany Nascimento
31 de Maio de 2026
Fiéis participam de culto em igreja, com um homem em primeiro plano levantando a mão durante momento de adoração diante do altar e de uma cruz ao fundo.
PontoPoder

TSE proíbe uso de igrejas como palanque eleitoral; especialistas analisam impactos para campanha

Decisão ocorre após líderes religiosos declararem apoio político a candidatos durante culto em São Paulo e fora do período eleitoral.

Beatriz Matos, de Brasília
30 de Maio de 2026
Três mulheres indígenas enfileiradas, com expressão séria.
PontoPoder

Lei que cria a Universidade Federal Indígena no Brasil é sancionada por Lula

A Unind focará em oferta de ensino superior, pesquisa e extensão universitária.

Redação
29 de Maio de 2026
Fotomontagem de Priscila Costa e Dayanny Bittencourt.
PontoPoder

Nova deputada federal, Priscila Costa diz lamentar perda de mandato de Dayany Bittencourt

Parlamentar acompanhou parte da sessão plenária do TRE-CE que a oficializou como titular de uma vaga na Câmara dos Deputados.

Bruno Leite
29 de Maio de 2026
Imagem do desembargador Ricardo Couto para matéria sobre escutas ilegais são descobertas em gabinete do governador do Rio de Janeiro.
PontoPoder

Escutas ilegais são encontradas em gabinete do governador do Rio de Janeiro

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) abriu uma investigação para apurar o caso.

Redação
29 de Maio de 2026
Lula é um homem idoso, branco, de cabelo e barba também brancos. Na foto, ele está gesticulando enquanto discursa, com a bandeira do Brasil atrás. Usa terno cinza, camisa social da mesma cor e gravata azul.
PontoPoder

Após decisão de Trump sobre PCC e CV, Lula reafirma soberania: 'Vamos combater aqui dentro'

O presidente brasileiro afirmou que aceita colaboração internacional, mas rejeita intervenção.

Redação
29 de Maio de 2026
'Deixamos as divergências de lado', diz Alcides Fernandes ao justificar apoio a Ciro para o Governo
PontoPoder

'Deixamos as divergências de lado', diz Alcides Fernandes ao justificar apoio a Ciro para o Governo

O deputado estadual é, também, pré-candidato ao Senado Federal pelo PL.

Milenna Murta*
29 de Maio de 2026
Deputada Priscila Costa, discursando em microfone na Câmara dos Deputados.
PontoPoder

TRE-CE reconta votos e Priscila Costa vai assumir mandato de deputada no lugar de Dayany Bittencourt

O resultado foi anunciado nesta sexta-feira, na sede da Justiça Eleitoral.

Bruno Leite
29 de Maio de 2026
Especialistas de vários estados do País participam do evento do MP em Fortaleza.
Inácio Aguiar

Cautela e soberania: Em Fortaleza, especialistas comentam decisão dos EUA sobre facções criminosas

Ministro do STJ, o cearense Teodoro Silva Santos defendeu aprovação da PEC da Segurança e disse que o tema é assunto da soberania nacional

Inácio Aguiar
29 de Maio de 2026
Fotomontagem de Tasso Jereissati e Ciro Gomes.
PontoPoder

Tasso e Ciro defendem moderação em apoio a Aécio para disputar Presidência: 'Longe dos extremos'

Se confirmada, esta deverá ser a segunda tentativa do parlamentar de chegar à Presidência da República — a primeira foi em 2014.

Bruno Leite
29 de Maio de 2026
Alcides Fernandes diz que PL já definiu pré-candidatura ao Senado; Priscila Costa rebate deputado
PontoPoder

Alcides Fernandes diz que PL já definiu pré-candidatura ao Senado; Priscila Costa rebate deputado

O deputado estadual foi o convidado desta quinta-feira (28) da live do PontoPoder.

Igor Cavalcante
28 de Maio de 2026
'O palanque de Flávio no Ceará é Alcides', diz Alcides Fernandes sobre aliança com Ciro
PontoPoder

'O palanque de Flávio no Ceará é Alcides', diz Alcides Fernandes sobre aliança com Ciro

Declaração do deputado estadual ocorreu durante entrevista à live do PontoPoder.

Milenna Murta*
28 de Maio de 2026
Imagem da Câmara dos Deputados para ilustrar matéria sobre câmara aprova em 1º turno PEC que amplia imunidade tributária de igrejas e entidades ligadas.
PontoPoder

Câmara aprova em 1º turno PEC que amplia imunidade tributária de igrejas

Texto ainda será votado em 2º turno antes de ir para o Senado.

Redação
28 de Maio de 2026
Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1
PontoPoder

Érika Hilton e André Fernandes têm embate na Câmara durante votação do fim da escala 6x1

Divergência entre eles se agravou após André Fernandes fazer ataques diretos à deputada na tribuna.

Luana Barros
28 de Maio de 2026