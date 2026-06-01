Espaço Inovação é a novidade do 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026

Uma das atrações do 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026: “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados” será o Espaço Inovação, criado neste ano para ampliar os debates sobre as temáticas que serão abordadas durante o evento, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Trata-se de uma arena à parte dos palcos principais (A e B), onde estarão ocorrendo os painéis e as palestras âncoras, ressaltando, como o próprio nome explica, os aspectos da inovação voltados para a gestão pública. “O Espaço Inovação nasceu justamente da compreensão de que a gestão pública moderna precisa ir além do debate conceitual.

Se o tema desta edição é ‘Governar com Estratégia, Inovar para Resultados’, era fundamental não só mantermos, mas investirmos em um ambiente onde a inovação pudesse ser vivenciada na prática”, explica Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário. Ele explica que o objetivo desse espaço é aproximar gestores municipais de soluções, tecnologias, experiências e iniciativas capazes de apoiar os desafios reais da administração pública.

“Mais do que apresentar ferramentas, a proposta é mostrar caminhos concretos para tornar a gestão mais eficiente, inteligente, sustentável e conectada às necessidades da população”, reforça o coordenador técnico do Seminário. Cidades Inteligentes Entre as palestras do Espaço Inovação está a de Carlos Alexandria, Superintendente Nacional de Negócios do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que vai abordar o tema “Cidades Inteligentes na Prática”.

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“Uma cidade inteligente é aquela que utiliza tecnologia, dados e inovação para melhorar a vida das pessoas. Não se trata apenas de ter mais tecnologia, mas de usar a tecnologia de forma estratégica para tornar os serviços públicos mais eficientes, acessíveis, integrados e centrados no cidadão”, resume.

Carlos Alexandria observa que já existem soluções do SERPRO que ajudam os municípios nessa jornada, como o Cidades Gov.br, que acelera a digitalização dos serviços públicos municipais; o Serpro Visão, voltado para gestão estratégica, indicadores e acompanhamento de metas; além de soluções de atendimento digital, integração de dados e plataformas em nuvem soberana para modernização da infraestrutura tecnológica dos governos.

“Muitos municípios brasileiros ainda estão em diferentes níveis de maturidade digital, principalmente por limitações orçamentárias, estruturais e de pessoal técnico. Mas o avanço tem sido significativo. Hoje já existem soluções acessíveis e modelos compartilhados que permitem que até cidades menores iniciem sua jornada rumo ao conceito de cidade inteligente”, ressalta o Superintendente Nacional de Negócios do SERPRO.

O painel

O Espaço Inovação terá outras palestras, em uma programação bastante ampla de temáticas. São exemplos de temas a serem tratados: “Educação como Política Pública de Futuro: como projetos de tecnologia e letramento digital transformam vidas”, com Rodrigo Cursino, Gerente de Operações de Soluções Educacionais; “O futuro das cidades passa pelos Negócios de Impacto”, de Francisco Pedro Silva Neto, Articulador Regional Metropolitano de Fortaleza (SEBRAE-CE); “Inclusão escolar e saúde mental da rede municipal”, com Carolline Demes e Omar Fernandes, CEOs e Co fundadores da Med4school Soluções em Saúde; “Os negócios de impacto e a gestão pública”, de Talisson Eloia Barbosa, Gerente de Projetos da Social Brasilis; “APP Crédito - Crédito, Saúde e Valorização do Servidor Público: Um Novo Modelo de Benefício para a Gestão Municipal”, com a psicóloga Mirna Tinôco e Pedro Henrique Alcino, CEO da Appcredito; “A Nova Era das Licitações: Descobrindo a CPSI (Contratação Pública de Solução Inovadora) para Cidades Inteligentes”, de José Jeová Abreu de Melo Júnior; “ Reforma Tributária e Municípios: O Desafio de Construir uma Nova Governança Fiscal”, com Íkaro Saraiva Silveira.

“Queremos que prefeitos, secretários e equipes técnicas encontrem no Espaço Inovação oportunidades para conhecer novas ideias, trocar experiências e visualizar, de forma prática, como a inovação pode ser aplicada no dia a dia dos municípios, seja na transformação digital, na gestão de dados, na melhoria dos serviços públicos ou no desenvolvimento de políticas mais efetivas”, projeta Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário.

“O Seminário se consolida cada vez mais como um espaço estratégico para discutir o futuro das cidades, especialmente em um momento em que temas como inteligência artificial, cidades inteligentes, governança de dados, reforma tributária, segurança cibernética e transformação digital passam a impactar diretamente a gestão pública e a vida da população”, avalia Carlos Alexandria. “É também uma oportunidade importante para apresentar soluções concretas já disponíveis no mercado público brasileiro, como as plataformas digitais do SERPRO voltadas à modernização dos municípios, integração de serviços, gestão estratégica e melhoria da experiência do cidadão”, finaliza o Superintendente Nacional de Negócios do SERPRO.

Inscrições e hospedagem

O 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 é promovido pelo Diário do Nordeste e pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.

As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas no site do evento. Para os participantes do Seminário que vierem de outras cidades e estados, existe uma parceria com hotéis onde se pode obter desconto no preço das diárias. São eles: Afago Mareiro Hotel (bairro Meireles), Hotel Villa Mayor (Meireles), Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), Hotel Gran Mareiro (Praia do Futuro) e Hotel Praia Centro (Praia de Iracema).

Serviço:

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/