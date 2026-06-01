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Fisiculturista Gabriel Ganley ficou ‘muito diferente’ com uso de anabolizantes, diz ex-namorada

Catarina de Moura concedeu entrevista ao Fantástico neste domingo (31) e falou sobre a morte do atleta.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:40)
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Um jovem casal posa para uma selfie no espelho dentro de um elevador de metal, destacando um homem muito musculoso que flexiona o bíceps enquanto a mulher ao seu lado segura um buquê de flores e registra o momento com o celular.
Legenda: Catarina de Moura e Gabriel Ganley namoraram em 2024 e, após um tempo de separação, reataram em 2025.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

Gabriel Ganley, fisiculturista encontrado morto no último dia 23, ficou “muito diferente” após iniciar uso de anabolizantes, partilhou Catarina de Moura, ex-namorada do atleta, ao programa “Fantástico” deste domingo (31).

O que disse ex-namorada de Gabriel Ganley

Catarina e Gabriel começaram a se relacionar em 2024, época em que ele era praticante de fisiculturismo natural. Após um período de separação, eles reataram em 2025, quando o jovem havia se destacado em competições após aplicar anabolizantes.

“Ele tinha conquistado muitas coisas, estava maior, então eu fiquei chocada. Muito feliz, claro, mas chocada, porque eu estava acostumada com um menino magrinho, com uma vozinha de bebezinho e de repente ele já era um homem com bigode, barba, grande”, contou ao programa.

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“Eu achei ele muito diferente, mas com a mesma essência”, seguiu. Catarina afirmou, ainda, que espera que Gabriel seja lembrado como um “menino batalhador, sonhador, que sempre foi atrás dos sonhos dele e que dava o sangue dele em tudo”.

Relembre o caso

O fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley foi encontrado morto em casa no último dia 23 de maio, aos 22 anos. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo passou a investigar a morte do jovem. 

Dias depois, na segunda-feira (25), o atestado de óbito apontou que a causa foi morte súbita por cardiomipatia hipertrófica, que consiste em um conjunto de doenças cardíacas em que as paredes dos ventrículos — as duas câmaras inferiores do coração — se tornam espessas e rígidas. 

Apesar de a doença ser hereditária e genética, ela pode ser agravada pelo uso de anabolizantes. Nas redes sociais, Gabriel revelou que chegou a usar insulina com intuito de aumentar a massa muscular.

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