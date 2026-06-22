Mulher é encontrada decapitada em Minas Gerais; filho é o principal suspeito

Uma mulher de 54 anos foi encontrada decapitada na manhã desta segunda-feira (22), em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar do Estado (PM-MG), o principal suspeito do crime é o filho dela, de 27 anos.

A corporação foi notificada do incidente por familiares da vítima, pois sentiam falta dela desde o último sábado (20). As informações são do Metrópoles.

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Ao chegarem à residência, os agentes foram avisados por vizinhos de que o rapaz é diagnosticado com esquizofrenia e havia brigado com a mãe dias antes.

"Quando chegamos ao local, ele [o filho] não quis abrir a porta. A gente teve que arrombar a porta, mas ele não resistiu à prisão e confessou ter matado a mãe”, afirmou o sargento Ellys, da PM-MG, à rádio Itatiaia.

O suspeito ainda revelou ter utilizado uma faca de cozinha para assassinar e decapitar a mãe. Segundo ele, os dois estavam no quarto principal da casa no momento do crime.