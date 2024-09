Mãe suspeita de decapitar filho em João Pessoa está em estado grave; veja o que se sabe sobre o caso

Uma mulher suspeita de matar a facadas e degolar o filho de seis anos em João Pessoa, na Paraíba, foi baleada ao reagir à prisão e segue internada em estado grave na UTI. As informações são do g1.

O crime aconteceu na última sexta-feira (20), no apartamento da família. Segundo a Polícia Militar, a mulher de 26 anos tentou atacar os agentes e precisou ser contida. O caso é tratado como um homicídio com sinais de crueldade, e o inquérito será finalizado em até 10 dias.

A suspeita foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde está mantida sob custódia. Segundo a unidade de saúde, a mulher passou por procedimentos médicos de emergência e segue internada.

A Polícia Civil confirmou que a mulher foi paciente do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, em João Pessoa, mas não informou o motivo da internação e quando ocorreu.

O crime

O crime foi descoberto após os vizinhos da mulher escutarem gritos e barulhos vindos do imóvel e chamarem a Polícia. Quando os policiais chegaram, a criança já estava morta.

O comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Ferreira, disse que os policiais encontraram a mulher sentada numa cadeira, com a cabeça do filho no colo. Foi nesse momento que ela teria tentado atacar os policiais e foi baleada.

A suspeita morava no apartamento há cerca de um mês e não era uma pessoa conhecida pela vizinhança. Não há informações sobre o que pode ter provocado o crime.