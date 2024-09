Passageira é contida após cuspir e xingar comissários em voo de PE a SP

Uma passageira foi contida e retirada de um voo da companhia Azul Linhas Aéreas partindo de Recife, em Pernambuco, após discutir, cuspir em funcionários e incomodar passageiros. As informações são de que a mulher consumiu quantidade considerável de bebida alcoólica antes do embarque no Airbus A320 e começou a agir de forma inconveniente.

Os ataques aos comissários de bordo foram iniciados após intervenção para que ela não continuasse com o comportamento. Ela, que não teve a identidade revelada, foi contida com uma presilha e mantida no assento até a aeronave pousar.

Veja também País Suspeito de matar menina de 5 anos é capturado e leva polícia até corpo no Pará País Idosa morre em acidente com caminhão desgovernado; vítima estava descendo do ônibus

Relatos de passageiros, segundo o portal Metrópoles, apontam que a mulher gritou de forma incessante durante o voo, ainda afirmando que o avião pegaria fogo e cairia.

Após o pouso, em São Paulo, a mulher foi desembarcada pela Polícia Federal e logo depois encaminhada para a delegacia do Aeroporto de Viracopos. Em nota, a Azul afirmou que a mulher "oferecia risco à tripulação e demais clientes pelo mau comportamento".

Veja a nota completa:

A Azul informa que uma cliente indisciplinada no voo Recife-Viracopos, da última quinta-feira (19/9), foi imobilizada durante o trajeto, pois oferecia risco à tripulação e demais clientes pelo seu mau comportamento. A autoridade de segurança foi chamada para acompanhar o desembarque.

A Azul ressalta que repudia qualquer manifestação ou comportamento inadequado que cause constrangimento a seus Clientes e Tripulantes. A companhia segue os mais elevados padrões de segurança e os regulamentos de autoridades nacionais e internacionais, além de realizar, periodicamente, treinamentos com as áreas de Aeroportos, Comissários e Pilotos a fim de prepará-los para lidar com Clientes indisciplinados.