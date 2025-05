Arquiteto que viajou para show de Lady Gaga no Rio de Janeiro desaparece após entrar no mar

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil do Rio de Janeiro fazem buscas pelo arquiteto Igor Sousa da Costa, que desapareceu após entrar no mar de Ipanema, no último domingo (4). O goiano de 26 anos mora em Anápolis (GO) e viajou ao Rio com o namorado para o show da cantora Lady Gaga.

Antes de retornar para casa, o casal foi à praia. O namorado dele, Wesley Danilo, disse ao portal g1 que perdeu Igor de vista por volta das 15h, após ele entrar no mar.

"Eu vi ele indo, deitei na tanga e vi ele banhando lá no fundo. Nesse mesmo momento, os bombeiros começaram a fazer um resgate, próximo de onde estávamos. Aglomerou muita gente de uma vez e, nessa aglomeração, eu perdi ele de vista. Eu não o vi mais, eu não sei dizer se ele saiu da água, se ele não saiu...", contou.

Wesley disse que, após 30 minutos sem ver o namorado na praia, acionou os salva-vidas, que o orientaram a ficar no mesmo lugar até anoitecer. Ele relatou que ficou aguardando e depois foi para o apartamento verificar se Igor havia ido direto para onde se hospedaram. "Voltei para a praia de novo para ver se encontrava ele caminhando no percurso", relatou.

Ainda conforme o namorado, o voo de volta para Goiás estava marcado para a noite do domingo, e Igor não perderia o voo, pois trabalharia na segunda-feira (5).

Investigação

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 13ª DP, de Ipanema, e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que dá continuidade às investigações. "Diligências estão em andamento para localizá-lo e esclarecer todos os fatos", disse a corporação, em nota.

