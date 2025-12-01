Suspeito de matar Catarina Kasten em trilha é denunciado
Caso aconteceu em Florianópolis, no dia 21 de novembro.
O suspeito de matar a estudante Catarina Kasten, de 31 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina à Justiça estadual nesta segunda-feira (1º). O crime ocorreu na região de trilha da Praia do Matadeiro, em Florianópolis, no dia 21 de novembro.
A denúncia foi protocolada pelo promotor João Gonçalves de Souza Neto, segundo a Folha de S. Paulo. O jovem Giovane Correa Mayer, de 21 anos, foi acusado sob suspeita dos crimes de:
- Feminicídio;
- Estupro;
- Ocultação de cadáver.
Isso porque ele arrastou o corpo da estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para um local mais escondido, com pouca visualização e difícil acesso.
Pena pode ser aumentada
O Ministério Público detalhou que existem alguns pontos na denúncia que podem aumentar a pena do suspeito. Isso porque ele pode ter asfixiado a vítima, recurso que dificultaria a defesa de Catarina.
Giovane já está preso preventivamente. Caso a Vara do Tribunal do Júri da Capital aceite a denúncia, ele vai se tornar réu.
A Polícia Militar informou que, horas depois da morte de Catarina, Giovane foi capturado e confessou o crime.