Suspeito de matar Catarina Kasten em trilha é denunciado

O suspeito de matar a estudante Catarina Kasten, de 31 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina à Justiça estadual nesta segunda-feira (1º). O crime ocorreu na região de trilha da Praia do Matadeiro, em Florianópolis, no dia 21 de novembro.

A denúncia foi protocolada pelo promotor João Gonçalves de Souza Neto, segundo a Folha de S. Paulo. O jovem Giovane Correa Mayer, de 21 anos, foi acusado sob suspeita dos crimes de:

Feminicídio;

Estupro;

Ocultação de cadáver.

Isso porque ele arrastou o corpo da estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para um local mais escondido, com pouca visualização e difícil acesso.

Veja também País Público é atingido por fogos de artifício em festa de Natal no RS País Caso Benício: Médica admitiu prescrição errada e não sabia como pedir leito de UTI

Pena pode ser aumentada

O Ministério Público detalhou que existem alguns pontos na denúncia que podem aumentar a pena do suspeito. Isso porque ele pode ter asfixiado a vítima, recurso que dificultaria a defesa de Catarina.

Giovane já está preso preventivamente. Caso a Vara do Tribunal do Júri da Capital aceite a denúncia, ele vai se tornar réu.

A Polícia Militar informou que, horas depois da morte de Catarina, Giovane foi capturado e confessou o crime.