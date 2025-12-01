Diário do Nordeste
Suspeito de matar Catarina Kasten em trilha é denunciado

Caso aconteceu em Florianópolis, no dia 21 de novembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:34)
País
Imagem de Catarina Kasten, morta em trilha em Florianópolis.
Legenda: Jovem foi morta no dia 21 de novembro, em Florianópolis.
Foto: Divulgação/UFSC.

O suspeito de matar a estudante Catarina Kasten, de 31 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina à Justiça estadual nesta segunda-feira (1º). O crime ocorreu na região de trilha da Praia do Matadeiro, em Florianópolis, no dia 21 de novembro. 

A denúncia foi protocolada pelo promotor João Gonçalves de Souza Neto, segundo a Folha de S. Paulo. O jovem Giovane Correa Mayer, de 21 anos, foi acusado sob suspeita dos crimes de:

  • Feminicídio; 
  • Estupro;
  • Ocultação de cadáver. 

Isso porque ele arrastou o corpo da estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para um local mais escondido, com pouca visualização e difícil acesso. 

Pena pode ser aumentada

O Ministério Público detalhou que existem alguns pontos na denúncia que podem aumentar a pena do suspeito. Isso porque ele pode ter asfixiado a vítima, recurso que dificultaria a defesa de Catarina. 

Giovane já está preso preventivamente. Caso a Vara do Tribunal do Júri da Capital aceite a denúncia, ele vai se tornar réu. 

A Polícia Militar informou que, horas depois da morte de Catarina, Giovane foi capturado e confessou o crime. 

