Prefeito de Piedade, em São Paulo, morre aos 47 anos

O prefeito da cidade de Piedade, em São Paulo, Geraldo Pinto de Camargo Filho (PSD), morreu aos 47 anos, nesta quinta-feira (18). A causa da morte não foi divulgada pela Prefeitura.

Geraldinho, conforme conhecido no meio político, chegou a ser internado na Santa Casa, conforme apuração da TV Tem.

Informações sobre o velório e sepultamento do corpo serão divulgados posteriormente pela administração municipal. Geraldo deixa dois filhos.

Prefeitura publica nota de pesar

"A Prefeitura de Piedade lamenta profundamente o falecimento de Geraldo Pinto de Camargo Filho, 47 anos, prefeito de Piedade. Fato ocorrido nesta quinta-feira (18). Geraldo deixa um legado de contribuições imensas para o desenvolvimento do município, com grandes obras realizadas e um legado político memorável", informou a gestão.

Por nota, a Prefeitura reproduziu ainda os pêsames do vereador Jeferson Tatu: "Meus sentimentos à família. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor".