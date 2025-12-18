Diário do Nordeste
Prefeito de Piedade, em São Paulo, morre aos 47 anos

A causa da morte do político não foi informada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:47)
País
Pessoa usando camisa social branca aparece em pose formal, com os braços cruzados, diante de um fundo neutro claro.
Legenda: Geraldinho tinha 47 anos.
Foto: Reprodução/Facebook.

O prefeito da cidade de Piedade, em São Paulo, Geraldo Pinto de Camargo Filho (PSD), morreu aos 47 anos, nesta quinta-feira (18). A causa da morte não foi divulgada pela Prefeitura. 

Geraldinho, conforme conhecido no meio político, chegou a ser internado na Santa Casa, conforme apuração da TV Tem

Informações sobre o velório e sepultamento do corpo serão divulgados posteriormente pela administração municipal. Geraldo deixa dois filhos

Prefeitura publica nota de pesar

"A Prefeitura de Piedade lamenta profundamente o falecimento de Geraldo Pinto de Camargo Filho, 47 anos, prefeito de Piedade. Fato ocorrido nesta quinta-feira (18). Geraldo deixa um legado de contribuições imensas para o desenvolvimento do município, com grandes obras realizadas e um legado político memorável", informou a gestão. 

Por nota, a Prefeitura reproduziu ainda os pêsames do vereador Jeferson Tatu: "Meus sentimentos à família. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor".

