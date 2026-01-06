Passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal será entregue à família, diz Itamaraty

O Itamaraty informou que o passaporte em nome de Eliza Samudio, localizado em Portugal, será entregue à família da modelo assassinada em 2010. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o documento estava expirado e já havia sido cancelado.

Ele foi encaminhado ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa e será enviado à sede do Itamaraty, em Brasília, onde ficará à disposição dos familiares caso desejem recebê-lo.

O passaporte foi encontrado na última sexta-feira (2), mas ainda não há explicação sobre como o documento chegou a Portugal.

A repercussão do caso causou indignação à família de Eliza, que afirma reviver a dor com a divulgação da informação. Em nota, o Itamaraty disse ter orientado o consulado sobre todos os trâmites para o envio do documento ao Brasil.

Foto: Reprodução.

Relembre o caso

Eliza Samúdio foi morta aos 25 anos pelo ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos e três meses de prisão. Embora o corpo nunca tenha sido encontrado, a Justiça de Minas Gerais expediu a certidão de óbito em 2013.

Para os familiares, não há qualquer dúvida sobre a morte da modelo, e o reaparecimento do passaporte é visto como um episódio cruel diante de uma tragédia já consolidada.