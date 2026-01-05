Diário do Nordeste
Passaporte de Eliza Samudio é encontrado por homem em Portugal

Documento reacendeu novas teorias sobre o crime brutal.

Escrito por
Redação
País
foto da modelo Eliza Samudio, ex-companheira do goleiro Bruno assassinada.
Legenda: Eliza Samudio foi morta em junho de 2010, em Minas Gerais.
Foto: Reprodução.

Um documento da modelo Eliza Samudio, ex-companheira do goleiro Bruno brutalmente assassinada há 15 anos, foi encontrado recentemente em Portugal e reacendeu novos questionamentos em torno do crime.

Um homem diz ter encontrado um passaporte da brasileira esquecido em território português. O documento teria sido localizado em uma estante entre livros, em um apartamento de aluguel. O homem, que preferiu não se identificar, revelou o caso ao portal Leo Dias.

De acordo com a publicação, o imóvel é ocupado pelo homem, sua esposa e filha. Além disso, a casa também seria frequentada por uma senhora e um jovem, que alugaram um espaço no mesmo apartamento.

O homem afirmou ter achado o passaporte enquanto mexia em livros na sala compartilhada. “Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque; pela foto eu já sabia de quem era, quem era a dona. (…) Lá estava, em cima de um livro, visível, esse documento”, revelou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o documento com um registro apenas de entrada, datado em 5 de maio de 2007, três anos antes da morte de Eliza, com um carimbo da Delegacia de Polícia de Imigração de São Paulo.

Como não há a marcação de data da saída da modelo, existe ainda um mistério sobre como Eliza teria deixado o país sem o passaporte e o porquê de o documento ter sido abandonado no apartamento.

O que diz o consulado de Portugal

Com a repercussão do caso, o Consulado-Geral Brasileiro em Portugal emitiu um comunicado informando o que será feito com o documento encontrado.

“O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa já fez uma comunicação oficial ao Itamaraty em Brasília informando que o passaporte foi encontrado e entregue ao consulado. Neste momento estamos aguardando instruções sobre quais são os próximos passos com relação ao documento”, iniciou o órgão.

“O consulado vai apenas receber instruções de Brasília e cumprir o que for determinado", concluiu.

Quem foi Eliza Samudio?

A história de Eliza começa em 2009, quando ela engravidou do então goleiro Bruno, do Flamengo. Durante a gravidez, Eliza contactou a polícia afirmando que Bruno, junto de seus amigos "Russo" e "Macarrão", a deixaram em cárcere privado e a obrigaram a ingerir substâncias abortivas, confirmadas por meio um teste de urina.

Eliza também solicitou uma medida protetiva de urgência, que foi negada por uma juíza da vara especializada em violência doméstica. A juíza argumentou que a Lei Maria da Penha não se aplicava ao caso de Eliza, uma vez que ela não tinha uma "relação afetiva estável" com o agressor.

Em 2010, com o nascimento da criança, a modelo começou a chamar atenção da imprensa exigindo o direito de receber uma pensão do jogador, que negava a paternidade. A partir daí, uma batalha judicial foi iniciada entre os dois. Em junho do mesmo ano, Eliza desapareceu após visitar um sítio de Bruno, em Minas Gerais.

Acharam o corpo de Eliza Samudio?

O então goleiro foi considerado o principal suspeito do desaparecimento e, em julho de 2010, ele e outras sete pessoas tiveram mandados de prisão expedidos.

O julgamento do caso foi iniciado na cidade de Contagem, Minas Gerais, no dia 19 de novembro de 2012, mas acabou sendo adiado para março de 2013 a pedido da defesa do goleiro. O júri popular condenou o ex-atleta do Flamengo a 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação, sequestro e cárcere privado. 

Apesar da condenação, Bruno está em liberdade condicional desde janeiro de 2023 e o corpo de Eliza Samudio nunca foi encontrado

