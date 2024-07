Filho de Eliza Samudio, Bruninho assina como goleiro do sub-14 do Botafogo

Bruninho, filho de Eliza Samudio, é o mais novo goleiro das categorias de base do Botafogo. O jovem goleiro, filho do ex-goleiro Bruno, fazia parte do time sub-14 do Athletico-PR, onde assinou seu primeiro contrato, em fevereiro deste ano, e chegou a disputar a Copa Voltaço sub-14 pelo clube paranaense.

Aos 14 anos, o jovem goleiro de 1,88m foi eleito o melhor de sua posição na competição, tida como a principal da categoria no Brasil, fato que chamou a atenção dos captadores do Alvinegro.

Devido a alguns problemas de comportamento na escola, Bruninho acabou sendo dispensado da base do Furacão, no último dia 12 de julho, o que facilitou sua ida ao clube carioca. Além disso, a mudança foi facilitada pela presença de Léo Coelho, novo gerente da base do Glorioso, que exercia o mesmo cargo na equipe paranaense enquanto Bruninho ainda estava por lá.