Maranguape é campeão da Série B do Cearense após empate emocionante e vitória nos pênaltis

O Maranguape Futebol Clube é o grande campeão da Série B do Campeonato Cearense 2025. A equipe venceu o Quixadá nos pênaltis e conquistou o título da segunda divisão estadual. As duas equipes disputarão a elite do Campeonato Cearense em 2026.

O Quixadá foi quem saiu na frente no estádio Presidente Vargas. Já no segundo tempo, Gleryston recebeu passe e chutou forte de fora da área, estufando as redes do PV e abrindo o placar para o time do Quixadá.

Quando a partida caminhava para os acréscimos, o Maranguape conseguiu um empate heróico. O zagueiro Eudes completou de cabeça para o fundo das redes aos 44 minutos do segundo tempo e levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o mesmo Gleryston, autor do gol do Quixadá, errou a cobrança, em defesa do goleiro Maxwell, do Maranguape. Eudes, autor do gol de empate do Gavião da Serra, marcou o pênalti decisivo e garantiu o título para o Maranguape.