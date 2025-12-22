Diário do Nordeste
Jóia brasileira, Endrick sai do Real Madrid e acerta com novo time

Atacante de 19 anos busca maior minutagem visando a Copa do Mundo de 2026

Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:44)
Atacante vive baixa na carreira e busca maior minutagem visando a Copa do Mundo de 2026
Endrick, atacante brasileiro, está de saída do Real Madrid. Considerada uma das maiores promessas do Brasil, o atleta de 19 anos está a caminho do Olympique de Lyon, da França, em uma negociação de empréstimo por 6 meses, sem opção de compra. A informação foi dada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

Ainda sonhando com uma vaga na Copa do Mundo de 2026, Endrick vive baixa na curta carreira. Sem espaços, estando no banco do francês Kylian Mbappé em maioria dos jogos, o jogador busca ter mais minutagens no time francês, que pagará metade do salário do brasileiro. Ao todo, o centroavante, que também sofreu problemas na coxa, atuou somente em 3 partidas, somando 99 minutos e não marcando nenhum gol.

Revelado na base do Palmeiras, Endrick explodiu na Copinha de 2022, quando tinha apenas 16 anos de idade e logo subiu para o profissional. Destaque também da equipe principal, tendo vencido o Campeonato Brasileiro em 2023, o jovem atleta foi negociado com o Real Madrid em 2024, em uma transação que rendeu 35 milhões de euros fixos (R$ 199 milhões na cotação da época) e que ainda pode chegar a um valor maior ao clube brasileiro.

