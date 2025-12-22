Diário do Nordeste
Veja agora o resultado da Lotomania 2865 – Sorteio de segunda-feira, 22/12; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2865 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Resultado da Lotomania
Hoje, 22/12, o sorteio da Lotomania 2865 está oferecendo um prêmio de R$ 5,5 milhões para o vencedor. Quer saber como participar? Fique atento aos detalhes abaixo!

Mas, antes, acompanhe o sorteio ao vivo, a partir das 21h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, redes sociais e também por aqui, no Diário do Nordeste.

Para garantir sua participação, é necessário que faça sua aposta até às 19h de hoje, segunda-feira, em qualquer casa lotérica ou através do site, ou aplicativo de Loterias da Caixa.

Os números sorteados serão divulgados aqui, nesta página, imediatamente após o sorteio.

Confira agora o resultado da Lotomania 2865

Veja ao vivo o sorteio da Lotomania 2865 e fique atento que os números sorteados serão atualizados aqui no site do Diário do Nordeste, a partir das 21h.

Como apostar na Lotomania 2865?

Para participar do concurso da Lotomania 2865, siga um dos seguintes métodos de aposta:

  • Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você
  • Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.
  • Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!

A Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

