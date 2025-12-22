Botafogo encaminha contratação de novo treinador estrangeiro Martín Anselmi
Martín Anselmi assume a equipe após Davide Ancelotti deixar a equipe
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 17:00)
O Botafogo encaminhou a contratação do técnico Martín Anselmi na tarde desta segunda-feira (22). O argentino de 40 anos, que teve como seu último trabalho o FC Porto, vem assumir o Glorioso após a saída do italiano Davide Ancelotti, filho do treinador da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti. A informação inicial foi dada pelo jornalista André Hernan.
O comandante será o oitavo técnico da era SAF do Botafogo, comprada em 2022. Desde lá. o time foi comandado por Luís Castro, Bruno Lage, Lúcio Flávio, Tiago Nunes, Artur Jorge, Renato Paiva e, por fim, Davide Ancelotti.
Como treinador, Anselmi acumulou passagens pelo Cruz Azul-MÉX, Independiente del Valle-EQU e Unión La Calera-CHI.
