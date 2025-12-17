Diário do Nordeste
Botafogo anuncia saída de Davide Ancelotti do comando técnico

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (17)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Davide Ancelotti e comissão técnica.
Foto: Vítor Silva/Botafogo

Davide Ancelotti não é mais técnico do Botafogo. O anúncio foi feito pelo clube nesta quarta-feira (17), no site oficial. A decisão ocorreu após a diretoria decidir demitir Luca Guerra, preparador físico da comissão. Assim, o treinador italiano optou por também não seguir no comando do time carioca. 

VEJA A NOTA DO BOTAFOGO:

"O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira (17).

O Clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros."

