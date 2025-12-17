Enquete A Fazenda: Qual finalista deve vencer o programa?

Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes e Saory Cardoso estão na final do reality show "A Fazenda 17" e disputam o voto do público. O mais votado vence o programa e leva o prêmio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira (18).

Os finalistas chegaram a última etapa da atração após Walério Araújo e Luiz Mesquita serem eliminados durante a derradeira roça do programa.

Qual finalista você quer que o vença programa? Vote abaixo.

