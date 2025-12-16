A Fazenda 17: veja parcial da enquete de quem deve ser os finalistas do programa

A parcial da enquete da última roça de "A Fazenda 17" aponta Dudu Camargo, Duda Wendling, Saory Cardoso e Walério Araújo como os finalistas desta edição.

Na disputa pelas quatro vagas na final do reality, o levantamento realizado pelo Diário do Nordeste indica Luiz Mesquita e Fabiano Moraes como os menos votados, o que resultaria na eliminação deles.

Até as 14h, a enquete apontava Dudu Camargo como o grande favorito do programa, concentrando 70% de todas as intenções do voto para ficar.

Duda Wendling aparece em 2º lugar na preferência dos leitores, com 11,3% dos votos, seguida por Saory (9,3%), e Walério (3,9%).

O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta terça-feira (16). É importante frisar que esta enquete não interfere no programa.

Quem você quer que permaneça no programa e vá para a final? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE