Como ter um Réveillon diferente sem sair de casa; veja dicas

Passar o Réveillon em casa não precisa ser sinônimo de algo sem graça. Com um pouco de planejamento e atenção aos detalhes, é possível criar uma festa charmosa, afetiva e com clima de celebração, tudo isso sem enfrentar filas, trânsito ou preços salgados. As dicas são de Rebeca Guedes, 33 anos, diretora criativa da Festinha no Papel, loja especializada em papelaria criativa e itens personalizados para festas.

O primeiro passo, segundo ela, é organização. “Fazer uma lista de participantes do evento e providenciar, com antecedência, itens decorativos”, orienta. No Ano-Novo, não é preciso comprar tudo do zero.

“Para ano novo usa-se muito o que temos em casa, louças e decorações. Flores são muito utilizadas, e itens com brilho podem ser providenciados”, completa. Buscar referências na internet ajuda a visualizar o resultado final e evitar compras desnecessárias.

Entender o próprio estilo também faz toda a diferença. “É essencial entender o próprio estilo, para então seguir um caminho na decoração. Tem gente que gosta de muito brilho, outras gostam de uma decoração com materiais orgânicos”, explica Rebeca. Respeitar esse gosto pessoal deixa a festa mais autêntica e com a cara de quem recebe.

Veja também Verso Veja roteiro de festas para aproveitar o Réveillon em Fortaleza Verso Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos

Atenção aos detalhes

Para criar clima de festa sem grandes produções, pequenos elementos já resolvem. “Itens como guirlandas decorativas ou varais podem ser pendurados pela casa, eles dão o tom da festa e trazem ar festivo”, diz.

Flores são quase obrigatórias, e os balões também entram como aliados. “Gosto de balões, aqueles com formatos e desenhos, como os de champanhe ou com o ano que está chegando”, comenta.

Na parte do menu, a palavra-chave é praticidade. “Para montar um menu prático, procure por opções com montagem simples”, sugere. Rebeca conta que costuma apostar em receitas fáceis.

“Na minha casa sempre faço tiramisu de sobremesa, que é basicamente montagem”. Outra dica é se planejar e encomendar parte da comida. “Vale a pena procurar, com antecedência, lugares onde pode-se encomendar o jantar ou aperitivos como quiches e tortas”.

Por fim, os detalhes são os grandes responsáveis por transformar a noite. “Utilizar itens da própria casa como vasos, porta-retratos e castiçais; muitas velas; decorações personalizadas com iniciais ou sobrenome da família, frases únicas e marcadores de lugar com nome dos convidados” estão entre os toques que ela mais gosta. Pequenos cuidados que fazem toda a diferença e garantem um Réveillon especial, mesmo sem sair de casa.