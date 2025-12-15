Filho de Cid Moreira é preso com maconha e armas no Interior de SP

O jornalista Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3), era casado com Fátima Sampaio. Durante mais de nove décadas de vida, o profissional viveu diversos relacionamentos e foi casado por quatro vezes.

Cid faleceu aos 97 anos, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após falência múltipla de órgãos. O óbito foi anunciado pela TV Globo durante o programa Encontro, de Patrícia Poeta.

Quem foram as quatro esposas de Cid Moreira?

Nelcy Moreira foi a primeira esposa do jornalista, com quem teve a primeira filha, Jaciara, em 1970. Posteriormente, casou com Olga Verônica Radenzev Simões, em 1970, e ficou com ela até 1972.

Já a terceira esposa foi Ulhiana Naumtchyk Moreira, com quem foi casado entre 1993 e 2000.

Devido ao relacionamento com Ulhiana, teve Rodrigo Moreira, filho biológico, e adotou o sobrinho dela, Roger Moreira.

A atual viúva de Cid, Fátima Sampaio, começou o relacionamento com ele ainda em 2000. Os dois se conheceram em Fortaleza, e começaram a conversar logo depois. O casamento foi realizado em 2006.