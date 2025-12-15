Filho de Cid Moreira é preso com maconha e armas no Interior de SP
Ele entregou voluntariamente os itens às autoridades.
O filho de Cid Moreira, Rodrigo Radenzév Simões Moreira, foi preso em São Pedro, na semana passada, suspeito de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
Após receber a denúncia de uma briga em uma chácara, no bairro Praia Branca, na última segunda-feira (8), agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão e flagraram o herdeiro do comunicador em posse do armamento e de entorpecentes, conforme o portal Uol.
Rodrigo teria entregue voluntariamente três tijolos de maconha, um revólver calibre 38, dois simulacros de pistola, uma espingarda de pressão, uma planta de cannabis e R$ 318 em espécie.
O jornalista Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3), era casado com Fátima Sampaio. Durante mais de nove décadas de vida, o profissional viveu diversos relacionamentos e foi casado por quatro vezes. Cid faleceu aos 97 anos, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após falência múltipla de órgãos. O óbito foi anunciado pela TV Globo durante o programa Encontro, de Patrícia Poeta. Nelcy Moreira foi a primeira esposa do jornalista, com quem teve a primeira filha, Jaciara, em 1970. Posteriormente, casou com Olga Verônica Radenzev Simões, em 1970, e ficou com ela até 1972. Já a terceira esposa foi Ulhiana Naumtchyk Moreira, com quem foi casado entre 1993 e 2000. Devido ao relacionamento com Ulhiana, teve Rodrigo Moreira, filho biológico, e adotou o sobrinho dela, Roger Moreira. A atual viúva de Cid, Fátima Sampaio, começou o relacionamento com ele ainda em 2000. Os dois se conheceram em Fortaleza, e começaram a conversar logo depois. O casamento foi realizado em 2006.
Diante do apreendido, ele foi preso em flagrante e o caso registrado na Delegacia de São Pedro, no Interior de São Paulo.
Rodrigo é filho biológico de Cid Moreira, que faleceu ano passado. Ele é fruto do relacionamento do apresentador com Olga Simões. A defesa do suspeito não se manifestou.