Cid Moreira e a esposa se conheceram em Fortaleza; relembre a história

O jornalista Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3), conheceu a esposa, Fátima Sampaio, na capital cearense. Os dois falaram sobre o assunto em entrevistas.

Segundo o gshow, Fátima, à época, com 35 anos, estava em Fortaleza para cobrir um torneio de tênis no hotel Marina Park para a revista Caras. Cid, com 72, era um dos participantes da competição, e teria o desempenho acompanhado pela repórter.

"Eu estava jogando, já tinha ganhado o primeiro set e estava me achando [risos]. Quando estava chegando ao segundo set, parei para virar de lado, vi o cabelão dela. Daí, olhei e falei: 'Hum, é bonitinha'", lembrou o jornalista em seu canal no YouTube, em 2020.

Fátima, por sua vez, disse que os dois ficaram sentados "um tempão" na primeira entrevista que tiveram. "Acompanhei ele nos quatro dias do evento, só que começou a acontecer alguma coisa entre a gente. Foi muito impactante, foi lindo. Entramos numa sintonia de outra dimensão. Da entrevista, passamos a falar da nossa vida", contou ela.

Dias depois, a jovem recebeu flores do entrevistado, agradecendo pela matéria publicada. "Ele me convidou para vir para o Rio de Janeiro porque estava com um projeto de fazer um site. Aí, começou a nossa história", narrou Fátima.

"Foi muito além da aparência, muito além da diferença de idade, foi um encontro de almas. A gente se casou em 2006, viajamos juntos, fizemos um monte de trabalhos juntos, foi maravilhoso", continuou ela.

Morte de Cid Moreira

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, aos 97 anos, devido à falência múltipla de órgãos. A informação foi anunciada pela TV Globo.

Segundo a emissora, o locutor e apresentador estava internado há algum tempo no Hospital Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para tratar um quadro de pneumonia.